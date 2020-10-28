Тренд vs Флет - страница 40

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Артём, спасибо за управление веткой

Боялся, что внучка сюда влезет. 

 
Алексей Тарабанов:

Да, Чингиз, ты прав. Но, не лишне помнить, что этот процесс - управляем. 

К сожалению тут лишь два ответа - управляем или неуправляем ... 

Наглядно один и тот же период:

управляемая ТС:

 

Та же самая ТС (только без пары строк кода) => Неуправляемая и непредсказуемая :

Та же ТС но с наиболее повышенной степенью управляемости и безопасности:




Все зависит от самого наблюдателя тут Ты прав.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

К сожалению тут лишь два ответа - управляем или неуправляем ... 

Наглядно один и тот же период:

управляемая ТС:

 

Та же самая ТС (только без пары строк кода) => Неуправляемая и непредсказуемая :

Все зависит от самого наблюдателя тут Ты прав.

Я бы с тобою водки выпил как-нибудь. 

 
Алексей Тарабанов:

Я бы с тобою водки выпил как-нибудь. 

:В дело хорошее)))
 
На рынках в реальности на 90% все зависит от того как открываются , сопровождаются и закрываются ордера и лишь на 10%, а то и меньше от тех анализа. Жаль конечно, но реальность свои правила диктует.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
На рынках в реальности на 90% все зависит от того как открываются , сопровождаются и закрываются ордера и лишь на 10%, а то и меньше от тех анализа. Жаль конечно, но реальность свои правила диктует.

По мне, так зависит от правильного выбора направления.

Цена всегда имеет направление. Успех зависит от правильного выбора направления и временного интервала удержания позиции.

Для этого нужен ТА. Но его не достаточно. Нужно постоянно следить за ФА.

На истории в тестере можно создавать шедевры. Но они не играют никакой роли в профессионализме.

Я никогда не показывал тестерные граали. Считаю не достойным внимания понимающих людей.  Только горячие с рынка. Не важно реал или демо. Но только с рынка.

 
Uladzimir Izerski:

Я никогда не показывал тестерные граали.

Поясните свою позиции:

1. Вы не доверяете тестеру? ... Причины:...

2. Вы не доверяете Трейдеру, который может ПОДДЕЛАТЬ результаты теста?...

3. Ваш вариант ... 

 
Serqey Nikitin:

Поясните свою позиции:

1. Вы не доверяете тестеру? ... Причины:...

2. Вы не доверяете Трейдеру, который может ПОДДЕЛАТЬ результаты теста?...

3. Ваш вариант ... 

Тестер показал что происходило с ценой в прошлом. Но тестер не подскажет нам от чего изменилась цена. Все думают,  что это результат воздействия исторических цен, а на самом деле это был результат ф.характера, новостного фона, слухов, событий, ЧП, ЧС.  

В тестере я проверяю только исполнение ордеров, работоспособность индикаторов и др. Но никогда не опираюсь на результаты.

Результаты с тестера это красивая картинка для лохов для впаривания советников. 

В будущем цена будет двигаться от спроса и предложения. Спрос и предложение будет формироваться от новостей, событий, слухов и т.д.

Это будет новый чистый лист для истории. Который заполнится новыми данными не имеющими большого отношения к истории.

ТА действует в узком диапазоне цен, когда нет событий. Это так называемый шум.

В будущем, уже эту историю в тестерах будут показывать как преимущество тестерного анализа.

Надеюсь доходчиво объяснил, почему не верю.

[Удален]  

Выстраивание линий индикатора в определенном порядке помогают определить направление и силу тренда. Так например, если линии выстроились в таком порядке:

  1. Цена.
  2. Тенкан-Сен (краткосрочный тренд).
  3. Киджун-Сен (среднесрочный тренд).
  4. Сенкоу Спан В (долгосрочный тренд).

Цена и линии направлены и двигаются в одном направлении, то это сигнализирует о том, что на рынке превалирует восходящий тренд, и следует рассматривать только исключительно покупки. Желательно на откатах цены к какой-нибудь линии.


 
Uladzimir Izerski:

Тестер показал что происходило с ценой в прошлом. Но тестер не подскажет нам от чего изменилась цена. Все думают,  что это результат воздействия исторических цен, а на самом деле это был результат ф.характера, новостного фона, слухов, событий, ЧП, ЧС.  

В тестере я проверяю только исполнение ордеров, работоспособность индикаторов и др. Но никогда не опираюсь на результаты.

Результаты с тестера это красивая картинка для лохов для впаривания советников. 

В будущем цена будет двигаться от спроса и предложения. Спрос и предложение будет формироваться от новостей, событий, слухов и т.д.

Это будет новый чистый лист для истории. Который заполнится новыми данными не имеющими большого отношения к истории.

ТА действует в узком диапазоне цен, когда нет событий. Это так называемый шум.

В будущем, уже эту историю в тестерах будут показывать как преимущество тестерного анализа.

Надеюсь доходчиво объяснил, почему не верю.

Во первых прошлого на финансовых рынках не существует
Во вторых статистика рынков всегда повторяется
В третьих если робот использует чистые статистически значимые свойства вероятностного  полотна событий коим являются котировки, то тестер вообще нужен только для подгонки по безопасности торговли, а не оптимизации по истории
В четвёртых спрос предложение вообще для нас роли не играет, потому что вычислить это исходя из общедоступных данных просто невозможно - на кухнях сами регулируют, на нормальных брокерах регулируется  поставщиком ликвидности.
Никто никогда не покажет вам крупных участников рынка, только если это не будет выгодным решением.
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