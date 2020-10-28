Тренд vs Флет - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Артём, спасибо за управление веткой.
Боялся, что внучка сюда влезет.
Да, Чингиз, ты прав. Но, не лишне помнить, что этот процесс - управляем.
К сожалению тут лишь два ответа - управляем или неуправляем ...
Наглядно один и тот же период:
управляемая ТС:
Та же самая ТС (только без пары строк кода) => Неуправляемая и непредсказуемая :
Та же ТС но с наиболее повышенной степенью управляемости и безопасности:
Все зависит от самого наблюдателя тут Ты прав.
К сожалению тут лишь два ответа - управляем или неуправляем ...
Наглядно один и тот же период:
управляемая ТС:
Та же самая ТС (только без пары строк кода) => Неуправляемая и непредсказуемая :
Все зависит от самого наблюдателя тут Ты прав.
Я бы с тобою водки выпил как-нибудь.
Я бы с тобою водки выпил как-нибудь.
На рынках в реальности на 90% все зависит от того как открываются , сопровождаются и закрываются ордера и лишь на 10%, а то и меньше от тех анализа. Жаль конечно, но реальность свои правила диктует.
По мне, так зависит от правильного выбора направления.
Цена всегда имеет направление. Успех зависит от правильного выбора направления и временного интервала удержания позиции.
Для этого нужен ТА. Но его не достаточно. Нужно постоянно следить за ФА.
На истории в тестере можно создавать шедевры. Но они не играют никакой роли в профессионализме.
Я никогда не показывал тестерные граали. Считаю не достойным внимания понимающих людей. Только горячие с рынка. Не важно реал или демо. Но только с рынка.
Я никогда не показывал тестерные граали.
Поясните свою позиции:
1. Вы не доверяете тестеру? ... Причины:...
2. Вы не доверяете Трейдеру, который может ПОДДЕЛАТЬ результаты теста?...
3. Ваш вариант ...
Поясните свою позиции:
1. Вы не доверяете тестеру? ... Причины:...
2. Вы не доверяете Трейдеру, который может ПОДДЕЛАТЬ результаты теста?...
3. Ваш вариант ...
Тестер показал что происходило с ценой в прошлом. Но тестер не подскажет нам от чего изменилась цена. Все думают, что это результат воздействия исторических цен, а на самом деле это был результат ф.характера, новостного фона, слухов, событий, ЧП, ЧС.
В тестере я проверяю только исполнение ордеров, работоспособность индикаторов и др. Но никогда не опираюсь на результаты.
Результаты с тестера это красивая картинка для лохов для впаривания советников.
В будущем цена будет двигаться от спроса и предложения. Спрос и предложение будет формироваться от новостей, событий, слухов и т.д.
Это будет новый чистый лист для истории. Который заполнится новыми данными не имеющими большого отношения к истории.
ТА действует в узком диапазоне цен, когда нет событий. Это так называемый шум.
В будущем, уже эту историю в тестерах будут показывать как преимущество тестерного анализа.
Надеюсь доходчиво объяснил, почему не верю.
Выстраивание линий индикатора в определенном порядке помогают определить направление и силу тренда. Так например, если линии выстроились в таком порядке:
Цена и линии направлены и двигаются в одном направлении, то это сигнализирует о том, что на рынке превалирует восходящий тренд, и следует рассматривать только исключительно покупки. Желательно на откатах цены к какой-нибудь линии.
Тестер показал что происходило с ценой в прошлом. Но тестер не подскажет нам от чего изменилась цена. Все думают, что это результат воздействия исторических цен, а на самом деле это был результат ф.характера, новостного фона, слухов, событий, ЧП, ЧС.
В тестере я проверяю только исполнение ордеров, работоспособность индикаторов и др. Но никогда не опираюсь на результаты.
Результаты с тестера это красивая картинка для лохов для впаривания советников.
В будущем цена будет двигаться от спроса и предложения. Спрос и предложение будет формироваться от новостей, событий, слухов и т.д.
Это будет новый чистый лист для истории. Который заполнится новыми данными не имеющими большого отношения к истории.
ТА действует в узком диапазоне цен, когда нет событий. Это так называемый шум.
В будущем, уже эту историю в тестерах будут показывать как преимущество тестерного анализа.
Надеюсь доходчиво объяснил, почему не верю.