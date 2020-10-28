Тренд vs Флет - страница 14
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Замечу, что никто не заставляет читать его комментарии.а прибыль на форуме только от одного человека видел - Lesorub ... да торгует сетками... но результат то есть) советую если вы именно прибыль ищете посмотреть на его комментарии.
Yf cr
На скрине недельный тренд. Сейчас с его точки зрения - флет, но я руками нарисовал на этом флете дневные тренды. Могу сделать то же самое тем же самым индикатором, слегка изменив настройки.
А можно еще на уровень опуститься, или подняться - и флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...
Еще от одного вы "видели прибыль", от "Сингапурца") До "reload"а рекомендовали его) лол
тем не менее в конце концов он успел вывести первоначальный депозит и немного сверху. хоть и потерял достаточно.
такое бывает, без поражений нет побед. тот кто не ошибается - ничего не добивается.
флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...
Отнюдь не волшебным. Но раз вы до такого своим умом дошли, то Вы ближе всех к истине)У цены просто нет однозначного направления, так как если бы оно было, кто-нибудь за более чем 15-20 лет нашел бы способ его определить. Если его никто не в силах даже на следующую секунду определить то его просто нет.
тем не менее в конце концов он успел вывести первоначальный депозит и немного сверху. хоть и потерял достаточно.
такое бывает, без поражений нет побед. тот кто не ошибается - ничего не добивается.
Ошибки - смотря где.. ) Хотя стОят везде немало, да.
Yf cr
На скрине недельный тренд. Сейчас с его точки зрения - флет, но я руками нарисовал на этом флете дневные тренды. Могу сделать то же самое тем же самым индикатором, слегка изменив настройки.
А можно еще на уровень опуститься, или подняться - и флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...
попробую и такое
и сякое тоже ;)
Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:
Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.
Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.
Почему такая оговорка? Просто, для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...
Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...
ПРИМЕР:
Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх = это и есть определение флэта...
логично
но по странным стечениям обстоятельств, командовать парадом будет усреднение, причем самое сильное
что в свою очередь будет означать почти что вечный флет широченным фронтом
Ага, там вроде как был плюс и по торгам непосредственно. Ну и по "проджекту" основной и очень солидный, хах))
Ошибки - смотря где.. ) Хотя стОят везде немало, да.
Пост имеет хоть какое-нибудь отношение к теме ветки Форума?
логично
но по странным стечениям обстоятельств командовать парадом будет усреднение, причем самое сильное
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Ты куда сейчас открыт?