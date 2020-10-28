Тренд vs Флет - страница 14

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Замечу, что никто не заставляет читать его комментарии.а прибыль на форуме только от одного человека видел - Lesorub ... да торгует сетками... но результат то есть) советую если вы именно прибыль ищете посмотреть на его комментарии.
Еще от одного вы "видели прибыль", от "Сингапурца") До "reload"а рекомендовали его) лол
 
Renat Akhtyamov:

Yf cr

На скрине недельный тренд. Сейчас с его точки зрения - флет, но я руками нарисовал на этом флете дневные тренды. Могу сделать то же самое тем же самым индикатором, слегка изменив настройки. 

А можно еще на уровень опуститься, или подняться - и флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...  

 
onedollarusd:
Еще от одного вы "видели прибыль", от "Сингапурца") До "reload"а рекомендовали его) лол

тем не менее в конце концов он успел вывести первоначальный депозит и немного сверху. хоть и потерял достаточно.

такое бывает, без поражений нет побед. тот кто не ошибается - ничего не добивается.

 
Алексей Тарабанов:

 флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...  

Отнюдь не волшебным. Но раз вы до такого своим умом дошли, то Вы ближе всех к истине)

У цены просто нет однозначного направления, так как если бы оно было, кто-нибудь за более чем 15-20 лет нашел бы способ его определить. Если его никто не в силах даже на следующую секунду определить то его просто нет.
Значит на рынке присутствуют только колебания и ничего более.колебания могут быть то сильнее то слабее.разница между слабыми и сильными колебаниями и вызывает иллюзию направления движения цены.

Значит вопрос только в одном - какие характеристики отличают сильные и слабые колебания. А направление сноса этих колебаний и даёт понятие тренда.то есть по сути из разниц сильных и слабых колебаний можно определить величину сноса цены в какую либо сторону. Но так как по сути тренд изначально рождается случайными колебаниями , то определять где цена окажется в тот или иной момент просто не имеет смысла.
Остаётся только найти способ реагирования на эти самые колебания наиболее оптимальным способом. Это и будет ответом на вопрос где и как открывать ордера чтобы заработать прибыль.
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CHINGIZ MUSTAFAEV:

тем не менее в конце концов он успел вывести первоначальный депозит и немного сверху. хоть и потерял достаточно.

такое бывает, без поражений нет побед. тот кто не ошибается - ничего не добивается.

Ага, там вроде как был плюс и по торгам непосредственно. Ну и по "проджекту" основной и очень солидный, хах))

Ошибки - смотря где.. ) Хотя стОят везде немало, да.

 
Алексей Тарабанов:

Yf cr

На скрине недельный тренд. Сейчас с его точки зрения - флет, но я руками нарисовал на этом флете дневные тренды. Могу сделать то же самое тем же самым индикатором, слегка изменив настройки. 

А можно еще на уровень опуститься, или подняться - и флет волшебным образом станет трендом, или наоборот...  

попробую и такое

и сякое тоже ;)

 
Serqey Nikitin:

Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:

Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.

Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.

Почему такая оговорка?   Просто,  для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...


Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...


ПРИМЕР:


Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх  = это и есть определение флэта...

логично

но по странным стечениям обстоятельств, командовать парадом будет усреднение, причем самое сильное

что в свою очередь будет означать почти что вечный флет широченным фронтом

 
onedollarusd:
Ага, там вроде как был плюс и по торгам непосредственно. Ну и по "проджекту" основной и очень солидный, хах))

Ошибки - смотря где.. ) Хотя стОят везде немало, да.

Пост имеет хоть какое-нибудь отношение к теме ветки Форума? 

 
Renat Akhtyamov:

логично

но по странным стечениям обстоятельств командовать парадом будет усреднение, причем самое сильное

Ты куда сейчас открыт? 

 
Алексей Тарабанов:

Ты куда сейчас открыт? 

падаем
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