Тренд vs Флет - страница 23
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Тогда два вопроса;
1. Первый и второй паттерны у меня вопросов не вызывают. Откуда берется третий?
2. Что такое нулевая точка? Ответ предполагаю, но автоматическое продолжение: что такое красная зона?
суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.
это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.
Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.
чо за необоснованная полемика?
прекращай ерничать
чтобы доказывать теорему нужно сводить все мнения в единое целое, а не плодить новое.
а у Тебя получается наоборот.
чтобы доказывать теорему нужно сводить все мнения в единое целое, а не плодить новое.
а у Тебя получается наоборот.
ты вобще не в теме
нет никаких 3-х вариантов
вариант всегда один
другое дело что цена не ходит по прямой, хотя её путь следует конкретно из точки А в точку Б
как определить что цена в данный момент тупо свернула с пути, с целью создания именно для тебя 3-х вариантов, либо это и есть точка Б?
вот в чем был вопрос
;))))
ты вобще не в теме
;)
ну ... по крайней мере моя теория на практике работает... в теме я или нет не важно.
ну ... по крайней мере моя теория на практике работает... в теме я или нет не важно.
все равно у меня круче
на первых страницах видел небось
все равно у меня круче
на первых страницах видел небось
какая разница у кого круче?
суть в нахождении общего оптимального результата.
я не собираюсь соревноваться в длине аппарата.
Мне важно найти общий знаменатель. Это важнее веса каждого мнения по отдельности.
кстати твоя модель не блещет объективностью
тут вообще как угодно можно трактовать) и каждый будет прав по-своему) и никто не будет прав более или менее всех остальных.
а ну... я же не в теме )))) точно)))
какая разница у кого круче?
суть в нахождении общего оптимального результата.
я не собираюсь соревноваться в длине аппарата.
Мне важно найти общий знаменатель. Это важнее веса каждого мнения по отдельности.
кстати твоя модель не блещет объективностью
тут вообще как угодно можно трактовать) и каждый будет прав по-своему) и никто не будет прав более или менее всех остальных.
это моя модель и она связана с моей математикой
так что нех рисовать на чужих скринах
имелось ввиду, что после зачеркнутого красного квадрата еще ничего нет, там уже прогноз, просто этот прогноз я уже знаю
убери свою корявую мазюку
;)
суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.
это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.
Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.
Если это три не взаимосвязанных по высоте рисунка, то я примерно так и делаю. Только у меня одна модель.
Если это три не взаимосвязанных по высоте рисунка, то я примерно так и делаю. Только у меня одна модель.
можешь сюда скинуть один из своих скринов на которых хорошо видно как Ты понимаешь движения рынка?Заранее благодарен.
это моя модель и она связана с моей математикой
так что нех рисовать на чужих скринах
имелось ввиду, что после зачеркнутого красного квадрата еще ничего нет, там уже прогноз, просто этот прогноз я уже знаю
убери свою корявую мазюку
;)
мазюка мазюке рознь)