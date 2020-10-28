Тренд vs Флет - страница 23

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Алексей Тарабанов:

Тогда два вопроса; 

1. Первый и второй паттерны у меня вопросов не вызывают. Откуда берется третий? 

2. Что такое нулевая точка? Ответ предполагаю, но автоматическое продолжение: что такое красная зона? 

суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.

это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.

Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.

 
Renat Akhtyamov:

чо за необоснованная полемика?

прекращай ерничать

чтобы доказывать теорему нужно сводить все мнения в единое целое, а не плодить новое.

а у Тебя получается наоборот. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

чтобы доказывать теорему нужно сводить все мнения в единое целое, а не плодить новое.

а у Тебя получается наоборот. 

ты вобще не в теме

нет никаких 3-х вариантов

вариант всегда один

другое дело что цена не ходит по прямой, хотя её путь следует конкретно из точки А в точку Б

как определить что цена в данный момент тупо свернула с пути, с целью создания именно для тебя 3-х вариантов, либо это и есть точка Б?

вот в чем был вопрос

;))))

 
Renat Akhtyamov:

ты вобще не в теме

;)

ну ... по крайней мере моя теория на практике работает... в теме я или нет не важно.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

ну ... по крайней мере моя теория на практике работает... в теме я или нет не важно.

все равно у меня круче

на первых страницах видел небось

 
Renat Akhtyamov:

все равно у меня круче

на первых страницах видел небось

какая разница у кого круче? 

суть в нахождении общего  оптимального результата.

я не собираюсь соревноваться в длине аппарата.


Мне важно найти общий знаменатель. Это важнее веса каждого мнения по отдельности.


кстати твоя модель не блещет объективностью

тут вообще как угодно можно трактовать) и каждый будет прав по-своему) и никто не будет прав более или менее всех остальных.


а ну... я же не в теме )))) точно)))

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

какая разница у кого круче? 

суть в нахождении общего  оптимального результата.

я не собираюсь соревноваться в длине аппарата.


Мне важно найти общий знаменатель. Это важнее веса каждого мнения по отдельности.


кстати твоя модель не блещет объективностью

тут вообще как угодно можно трактовать) и каждый будет прав по-своему) и никто не будет прав более или менее всех остальных.

это моя модель и она связана с моей математикой

так что нех рисовать на чужих скринах

имелось ввиду, что после зачеркнутого красного квадрата еще ничего нет, там уже прогноз, просто этот прогноз я уже знаю

убери свою корявую мазюку

;)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.

это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.

Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.

Если это три не взаимосвязанных по высоте рисунка, то я примерно так и делаю. Только у меня одна модель. 

 
Алексей Тарабанов:

Если это три не взаимосвязанных по высоте рисунка, то я примерно так и делаю. Только у меня одна модель. 

можешь сюда скинуть один из своих скринов на которых хорошо видно как Ты понимаешь движения рынка?

Заранее благодарен.
 
Renat Akhtyamov:

это моя модель и она связана с моей математикой

так что нех рисовать на чужих скринах

имелось ввиду, что после зачеркнутого красного квадрата еще ничего нет, там уже прогноз, просто этот прогноз я уже знаю

убери свою корявую мазюку

;)

мазюка мазюке рознь)

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