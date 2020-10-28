Тренд vs Флет - страница 18
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Нет конечно, мне просто грустно осознавать, что Ты (да и отнюдь не только Ты) этого пока что не понимаешь.
Что такое , когда трейдер гадает, что он делает? Немного по подробнее.
Ну когда трейдер гадает куда пойдёт цена. А Чингиз утверждает, что это неверно. То бишь график цены - это колебания с рандомной амплитудой. Из этого нужно исходить, торговому алгоритму должно быть всё-равно куда будет движение, лишь бы было.
Что такое , когда трейдер гадает, что он делает? Немного по подробнее.
Допустим есть случайный процесс.
Если один человек знает наперед результат этого процесса скажем на пару ходов вперед, значит для него этот процесс не является случайным.
Если допустим он рассказал свое знание всем окружающим значит и для всех этот процесс не будет случаен.
Но от этого изначально случайный процесс не станет менее случаен через пару ходов.
Зато большинство будет убеждено в том, что процесс неслучаен все время и был неслучаен до этого.
Убеждения будут приводить к случайным результатам - выиграл/проиграл.
потеря объективности либо ее отсутствие изначально в действиях, производимых наблюдателем на основе своих убеждений и есть гадание.
рынок то более случаен то менее на 3% +- 1.5%. А убеждение людей в том, что рынок то на 90% неслучаен, то случаен - явление апофении которое неизбежно приводит к гаданию как к результату потери объективности в производимых действиях относительно изначально случайного процесса.
Допустим есть случайный процесс.
Если один человек знает наперед результат этого процесса скажем на пару ходов вперед, значит для него этот процесс не является случайным.
Если допустим он рассказал свое знание всем окружающим значит и для всех этот процесс не будет случаен.
Но от этого изначально случайный процесс не станет менее случаен через пару ходов.
Зато большинство будет убеждено в том, что процесс неслучаен все время и был неслучаен до этого.
Убеждения будут приводить к случайным результатам - выиграл/проиграл.
потеря объективности либо ее отсутствие изначально в действиях, производимых наблюдателем на основе своих убеждений и есть гадание.
рынок то более случаен то менее на 3% +- 1.5%. А убеждение людей в том, что рынок то на 90% неслучаен, то случаен - явление апофении которое неизбежно приводит к гаданию как к результату потери объективности в производимых действиях относительно изначально случайного процесса.
трейдуна тренируют торговать так, чтобы в конечном итоге он проиграл, от туда и случайностьно на самом деле случайности нет (касается только особо внимательных)
Для гадания необходима слепая вера в то что рынок неслучаен. Если рынок не случаен то есть какая-то закономерность которая повторяется сейчас ,повторялась раньше и будет повторяться в будущем.
Если эту закономерность найти тогда можно и зарабатывать на рынке. Искать можно теоретически выдумывая всякие теории и читать книги ,форумы, статьи или и смотреть на свечной график и индикаторы.
И это мне ясно и понято.
А вот если рынок случайный. Тогда что делать?
Ну когда трейдер гадает куда пойдёт цена. А Чингиз утверждает, что это неверно. То бишь график цены - это колебания с рандомной амплитудой. Из этого нужно исходить, торговому алгоритму должно быть всё-равно куда будет движение, лишь бы было.
Если это так график цены - это колебания с рандомной амплитудой. Тогда флет это колебания цены с маленькой рандомной амплитудой а тренд это колебания с большой рандомной амплитудой.
А вот если рынок случайный.
Тогда что делать?
хороший и разумный вопрос. У каждого свой ответ на него.
Жаль что такими вопросами мало кто тут задается.
Если это так график цены - это колебания с рандомной амплитудой. Тогда флет это колебания цены с маленькой рандомной амплитудой а тренд это колебания с большой рандомной амплитудой.
наоборот
А вот если рынок случайный. Тогда что делать?
Просто необходимо найти подтверждение того, что на рынке ЕСТЬ закономерности...
Таких подтверждений ОЧЕНЬ МНОГО. Часть из них можно найти в статистике СЕРВИСА "Сигналы"...
От себя покажу график тестового отчета:
И вот скажите, если бы не было закономерностей на рынке, разве можно было бы разработать стратегию: ни одной минусовой сделки за 6 лет!
Просто надо ИСКАТЬ закономерности на рынке!
И вот скажите, если бы не было закономерностей на рынке, разве можно было бы разработать стратегию: ни одной минусовой сделки за 6 лет!
Просто надо ИСКАТЬ закономерности на рынке!
эти закономерности найденные на истории. Теперь необходимо что-бы эти закономерности сохранились хотя-бы еще 6 лет и не было ни одной минусовой сделки. Тогда можно заработать.