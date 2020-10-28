Тренд vs Флет - страница 12
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Если бы не эта ветка, прога не работала бы.
работаю второй день
Если бы не эта ветка, прога не работала бы.
работаю второй день
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд vs Флет
Evgeny Belyaev, 2020.03.21 08:23
Ну слава богу. Когда сигналЕ откроЕшь?
Если бы не эта ветка, прога не работала бы.
работаю второй день
Давай - давай - за тебя болею и на тебя и формулЕ уповаю!!! давай сигнал - подключусь, деньги кончились, брать надо - за квартиру комуналку платить... тож надо... :-)
Если бы не эта ветка, прога не работала бы.
Прога, написанная без багов, работает и без ветки.
возможно
но торгуется и ни флет и ни тренд
торгуется черт знает что
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© new-rena
классная картинка, счет реальный есть с такой методикой торговли, ну или демо хотя бы?
классная картинка, счет реальный есть с такой методикой торговли, ну или демо хотя бы?
самое прикольное, что именно так и работает
поверить не могу...жесть......
А где формула расчета объема покупок и продаж, про которую тут говорили? Не нашел в этой теме.
самое прикольное, что именно так и работает
поверить не могу...жесть......
У меня тоже есть красивая картинка.
самое прикольное, что именно так и работает
поверить не могу...жесть......
да нет никакой "жести" - я без шуток!
это ж график моей мечты!
Давай ПАММ или сигнал - буду на борту с мартини, порой с минералкой в светлое будущее плыть!!! :-)