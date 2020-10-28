Тренд vs Флет - страница 12

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
А Ты открой новый аккаунт и посмотри может так он тебя не выследят..
 Опасная ветка у вас, CHINGIZ
 

Если бы не эта ветка, прога не работала бы.

работаю второй день

 
Renat Akhtyamov:

Если бы не эта ветка, прога не работала бы.

работаю второй день

 
Renat Akhtyamov:

Если бы не эта ветка, прога не работала бы.

работаю второй день

Давай - давай - за тебя болею и на тебя и формулЕ уповаю!!! давай сигнал - подключусь, деньги кончились, брать надо - за квартиру комуналку платить... тож надо... :-)

 
Renat Akhtyamov:

Если бы не эта ветка, прога не работала бы.

Прога, написанная без багов, работает и без ветки.

 
Renat Akhtyamov:

возможно

но торгуется и ни флет и ни тренд

торгуется черт знает что

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© new-rena


классная картинка, счет реальный есть с такой методикой торговли, ну или демо хотя бы?

 
Vasily Belozerov:

классная картинка, счет реальный есть с такой методикой торговли, ну или демо хотя бы?

самое прикольное, что именно так и работает

поверить не могу...

жесть......
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Renat Akhtyamov:

А где формула расчета объема покупок и продаж, про которую тут говорили? Не нашел в этой теме.

 
Renat Akhtyamov:

самое прикольное, что именно так и работает

поверить не могу...

жесть......

У меня тоже есть красивая картинка.

идеальный результат

 
Renat Akhtyamov:

самое прикольное, что именно так и работает

поверить не могу...

жесть......

да нет никакой "жести" -  я без шуток!

это ж график моей мечты!



Давай ПАММ или сигнал - буду на борту с мартини, порой с минералкой  в светлое будущее плыть!!! :-)

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