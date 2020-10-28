Тренд vs Флет - страница 2

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

интересно есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...

интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)

что значит прав? Общее определение тренда - Тренд это основное движение цены, определять его можно по разному, на индикаторах, по Экстремумам рынка... Ведь вопрос топикастером некорректно поставлен. 

 
Renat Akhtyamov:

не ломай голову

отклонение от средней близкое к нулю - флет

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ

теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.

задача под названием FOREX решена!

;)

тренд:

флет:

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

тренд:

флет:

вот именно этот желтый квадрат и мешает во флете

начиная от его правой стороны и до конца полученного сигнала (красная линия) - это отставание индикатора

а так ...  - да, в целом красиво 


 

Примитивно рассматривать только тренд и коридор. Все равно что видеть только черное или белое.

1. Тренд вверх (линия вверх или коридор вверх).

2. Горизонтальный коридор.

3. Тренд вниз (линия вниз или коридор вниз).

4. Переход от тренда вверх к тренду вниз.

5. Переход от тренда вверх в горизонтальный коридор.

Продолжать?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

не ломай голову

отклонение от средней близкое к нулю - флет

ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ

теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.

задача под названием FOREX решена!

;)

Формула, видимо, на пол-страницы раз столько ошибок в себе хранила.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

интересно ... есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...

интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)

а может стоит объединить эти вещи, предварительно разделив их?
флет это всё те же тренды, только меньшего масштаба(фрактальность).
 
Oleg Bondarev:

Формула, видимо, на пол-страницы раз столько ошибок в себе хранила.

возможно

но торгуется и ни флет и ни тренд

торгуется черт знает что

---

© new-rena


 
Renat Akhtyamov:

возможно

но торгуется и ни флет и ни тренд

торгуется черт знает что

;)


Нифига себе... 

А увеличение объема, без мартина не обошлось?

 
Ivan Butko:

Нифига себе... 

А увеличение объема, без мартина не обошлось?

да, он не нужен вообще

на скрине 3 дня, риск 5%, реинвест

;)

 
Vasily Belozerov:

Примитивно рассматривать только тренд и коридор. Все равно что видеть только черное или белое.

1. Тренд вверх (линия вверх или коридор вверх).

2. Горизонтальный коридор.

3. Тренд вниз (линия вниз или коридор вниз).

4. Переход от тренда вверх к тренду вниз.

5. Переход от тренда вверх в горизонтальный коридор.

Продолжать?

Можно перечислять до бесконечности в том же духе, так же как тестировать до посинения торговлю по МА с тысячами вариантов. И там и там результат нулевой так что продолжать смысла нет если в конечном итоге вы не ставите себе цель обобщить сказанное 
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