Тренд vs Флет - страница 2
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интересно есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...
интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)
что значит прав? Общее определение тренда - Тренд это основное движение цены, определять его можно по разному, на индикаторах, по Экстремумам рынка... Ведь вопрос топикастером некорректно поставлен.
не ломай голову
отклонение от средней близкое к нулю - флет
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.
задача под названием FOREX решена!
;)
тренд:
флет:
тренд:
флет:
вот именно этот желтый квадрат и мешает во флете
начиная от его правой стороны и до конца полученного сигнала (красная линия) - это отставание индикатора
а так ... - да, в целом красиво
Примитивно рассматривать только тренд и коридор. Все равно что видеть только черное или белое.
1. Тренд вверх (линия вверх или коридор вверх).
2. Горизонтальный коридор.
3. Тренд вниз (линия вниз или коридор вниз).
4. Переход от тренда вверх к тренду вниз.
5. Переход от тренда вверх в горизонтальный коридор.
Продолжать?
не ломай голову
отклонение от средней близкое к нулю - флет
ровно неделю назад нашел последнюю ошибку в ФормулЕ
теперь абсолютно все стратегии подчинились и все вопросы решились.
задача под названием FOREX решена!
;)
Формула, видимо, на пол-страницы раз столько ошибок в себе хранила.
интересно ... есть люди нашедшие тренд и нашедшие флет...
интересно кто из них прав, или каждый прав по-своему?)а может стоит объединить эти вещи, предварительно разделив их?
Формула, видимо, на пол-страницы раз столько ошибок в себе хранила.
возможно
но торгуется и ни флет и ни тренд
торгуется черт знает что
---
© new-rena
возможно
но торгуется и ни флет и ни тренд
торгуется черт знает что
;)
Нифига себе...
А увеличение объема, без мартина не обошлось?
Нифига себе...
А увеличение объема, без мартина не обошлось?
да, он не нужен вообще
на скрине 3 дня, риск 5%, реинвест
;)
Примитивно рассматривать только тренд и коридор. Все равно что видеть только черное или белое.
1. Тренд вверх (линия вверх или коридор вверх).
2. Горизонтальный коридор.
3. Тренд вниз (линия вниз или коридор вниз).
4. Переход от тренда вверх к тренду вниз.
5. Переход от тренда вверх в горизонтальный коридор.
Продолжать?