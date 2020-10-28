Тренд vs Флет - страница 24

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.

это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.

Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.

Может рисунок не слишком информативен,  но по мне так на нем изображена одна важная деталь - это затухание волатильности,  и если это три разных ситуации то соответственно,  затухание волы на флэте,  затухание на даунтренде и затухание на аптренде. 
Все три варианта однозначно на форварде имеют обратное расширение волы.  И ни один из вариантов заведомо не даст точного предсказания в какую сторону.  Но и это не обязательно чтобы извлекать профит. 
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

мазюка мазюке рознь)

то что ты путь пройденный ценой за количество баров считаешь - так это я еще в детстве применял

а ты уже в связи с таким якобы открытием розовые очки напялил

ахахаха

 
Renat Akhtyamov:

то что ты путь пройденный ценой за количество баров считаешь - так это я еще в детстве применял

А что не в прошлой жизни? Поздновато начал как-то...
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
А что не в прошлой жизни? Поздновато начал как-то...

В прошлой жизни он был кенгуру, а в этой был вундеркинд, поэтому с раннего детства на форексе.)

 

вот, и никаких тормозов:

а тех, кого интересует - как торгуется кризис:

торгуется одна сделка по тренду

противотренд обречен на слив

ФормулЕ !!! - это вам не шухры-мухры

;))))

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

 график "глубокое синее днище"

Как вышло погружение ниже 0?) То есть, система слила и ушла в глубокий минус.. Баланс ниже нуля. А эквити еще живет. Если я верно понял, конечно.

Бред с одной стороны, но я такое видел в реале (у себя в том числе). В конторах бывает разное "открытие" торгов... ) По факту вы слили, но кода они у себя "открывают" вы живы))

Как можно жить за счет эквити? Тебя ведь должны закрыть по стоп-ауту, или нет..? Хм..
 
onedollarusd:

Как вышло погружение ниже 0?)То есть, система слила и ушла в глубокий минус.. Баланс ниже нуля. А эквити еще живет. Если я верно понял, конечно.

Бред с одной стороны, но я такое видел в реале (у себя в том числе). В конторах бывает разное "открытие" торгов... ) По факту вы слили, но кода они у себя "открывают" вы живы))

это говорит о наличии локов

то есть одновременно открыты и бай и селл

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

это говорит о наличии локов

то есть одновременно открыты и бай и селл

Не, там что-то другое.. При любом раскладе контора тебя закроет, если ты достиг уровня стопаута по балансу. Вроде так..
 
onedollarusd:
Не, там что-то другое.. При любом раскладе контора тебя закроет, если ты достиг уровня стопаута по балансу. Вроде так..
нет не другое
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
нет не другое
Нирвана?) Вышел из оков баланса в эквити?) Навсегда?))

Хах))

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