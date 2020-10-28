Тренд vs Флет - страница 24
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суть того рисунка на черном фоне в том, что абсолютно все движения рынка обобщаются в единую модель.
это не три паттерна это три варианта развития одного и того же паттерна. Их ровно три не более и не менее - огромный плюс в объективной оценке всего, что на рынке происходит.
Да и это как бы не паттерн, а просто примерное изображение того, как необходимо видеть все движения рынка, чтобы реагировать соответствующим образом для получения прибыли.
мазюка мазюке рознь)
то что ты путь пройденный ценой за количество баров считаешь - так это я еще в детстве применял
а ты уже в связи с таким якобы открытием розовые очки напялил
ахахаха
то что ты путь пройденный ценой за количество баров считаешь - так это я еще в детстве применял
А что не в прошлой жизни? Поздновато начал как-то...
В прошлой жизни он был кенгуру, а в этой был вундеркинд, поэтому с раннего детства на форексе.)
вот, и никаких тормозов:
а тех, кого интересует - как торгуется кризис:
торгуется одна сделка по тренду
противотренд обречен на слив
ФормулЕ !!! - это вам не шухры-мухры
;))))
график "глубокое синее днище"
Как вышло погружение ниже 0?) То есть, система слила и ушла в глубокий минус.. Баланс ниже нуля. А эквити еще живет. Если я верно понял, конечно.
Бред с одной стороны, но я такое видел в реале (у себя в том числе). В конторах бывает разное "открытие" торгов... ) По факту вы слили, но кода они у себя "открывают" вы живы))Как можно жить за счет эквити? Тебя ведь должны закрыть по стоп-ауту, или нет..? Хм..
Как вышло погружение ниже 0?)То есть, система слила и ушла в глубокий минус.. Баланс ниже нуля. А эквити еще живет. Если я верно понял, конечно.
Бред с одной стороны, но я такое видел в реале (у себя в том числе). В конторах бывает разное "открытие" торгов... ) По факту вы слили, но кода они у себя "открывают" вы живы))
это говорит о наличии локов
то есть одновременно открыты и бай и селл
это говорит о наличии локов
то есть одновременно открыты и бай и селл
Не, там что-то другое.. При любом раскладе контора тебя закроет, если ты достиг уровня стопаута по балансу. Вроде так..
нет не другое
Хах))