Тренд vs Флет - страница 13
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поверить не могу...жесть......
1, 5 дня на тесте. Потоми неделя на демозите и слив. Потом ошибка и оправдания. Что-то новое будет?
Давай завязывай уже. Лечись от Лудомании и в грузчики иди. На завод таких не бЕрут.
У меня тоже есть красивая картинка.
Канал перерисовывающийся, а потому грош цена такой картинке.)
1, 5 дня на тесте. Потоми неделя на демозите и слив. Потом ошибка и оправдания. Что-то новое будет?
Давай завязывай уже. Лечись от Лудомании и в грузчики иди. На завод таких не бЕрут.
А вы знаете сколько ему лет? Может у него пенсия есть. Тогда самое то здесь развлекаться от скуки.)
Канал перерисовывающийся, а потому грош цена такой картинке.)
Так это была даже не шутка, а целый сарказм, на сленговом языке - стеб. По этому я и просил автора предоставить хотя бы демо счет. А таки картинок у меня еще сотня, но к реальности это не имеет ни какого отношения.
Четкое и ясное определение на практике тренда и флета несомненно даёт большое преимущество трейдерам.
Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:
Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.
Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.
Почему такая оговорка? Просто, для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...
Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...
ПРИМЕР:
Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх = это и есть определение флэта...
Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:
Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.
Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.
Почему такая оговорка? Просто, для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...
Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...
ПРИМЕР:
Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх = это и есть определение флэта...
Вы отчасти правы как и большинство на этом форуме.
Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...
ПРИМЕР:
Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх = это и есть определение флэта...
чо то у тебя несоответствие, где у тебя стабильная прибыль? Пока только рассуждения о правильном/не правильном тренде, ты реально задолбал уже всех, и меня в первую очередь, чо ты везде свои индюки суешь? Если есть с них прибыль, так покажи где она, а если нет, то так и скажи, мне чудится что здесь должна быть прибыль... Реально действуй
чо то у тебя несоответствие, где у тебя стабильная прибыль? Пока только рассуждения о правильном/не правильном тренде, ты реально задолбал уже всех, и меня в первую очередь, чо ты везде свои индюки суешь? Если есть с них прибыль, так покажи где она, а если нет, то так и скажи, мне чудится что здесь должна быть прибыль... Реально действуй
Замечу, что никто не заставляет читать его комментарии.а прибыль на форуме только от одного человека видел - Lesorub ... да торгует сетками... но результат то есть) советую если вы именно прибыль ищете посмотреть на его комментарии.
не ломай голову
отклонение от средней близкое к нулю - флет
Тогда, что такое отклонение, близкое к нулю: 1 пп, 10 пп, 100 пп, 1000 пп ...?