Тренд vs Флет - страница 13

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Renat Akhtyamov:

поверить не могу...

жесть......

1, 5  дня на тесте. Потоми неделя на демозите и слив. Потом ошибка и оправдания. Что-то новое будет?

Давай завязывай уже. Лечись от Лудомании и в грузчики иди. На завод таких не бЕрут.

 
Vasily Belozerov:

У меня тоже есть красивая картинка.


Канал перерисовывающийся, а потому грош цена такой картинке.)

 
Evgeny Belyaev:

1, 5  дня на тесте. Потоми неделя на демозите и слив. Потом ошибка и оправдания. Что-то новое будет?

Давай завязывай уже. Лечись от Лудомании и в грузчики иди. На завод таких не бЕрут.

А вы знаете сколько ему лет? Может у него пенсия есть. Тогда самое то здесь развлекаться от скуки.)

 
khorosh:

Канал перерисовывающийся, а потому грош цена такой картинке.)

Так это была даже не шутка, а целый сарказм, на сленговом языке - стеб. По этому я и просил автора предоставить хотя бы демо счет. А таки картинок у меня еще сотня, но к реальности это не имеет ни какого отношения.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Четкое и ясное определение на практике тренда и флета несомненно даёт большое преимущество трейдерам.

Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:

Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.

Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.

Почему такая оговорка?   Просто,  для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...


Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...


ПРИМЕР:


Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх  = это и есть определение флэта...

 
Serqey Nikitin:

Самое ЛОГИЧНОЕ определение ФЛЭТА:

Флэт - это состояние рынка, когда ТРЕНДОВЫЕ индикаторы на основном графике показывают РАЗНЫЕ направления движения цены.

Где "основной график" - это график, который Трейдер наделил самым главным при определении НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНДА.

Почему такая оговорка?   Просто,  для одних трейдеров ОСНОВНЫМ считается 4-х час график, а для других трейдеров - 8-и час график ...или дневной график..., а может быть даже недельный график...

Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...

ПРИМЕР:

Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх  = это и есть определение флэта...

Вы отчасти правы как и большинство на этом форуме.

 
Serqey Nikitin:

Для Трейдера - главное, чтобы стратегия давала СТАБИЛЬНУЮ прибыль, а не рассуждения об правильном определении тренда...


ПРИМЕР:


Инд. 3 и 7 - вниз, а инд.4- вверх  = это и есть определение флэта...

чо то у тебя несоответствие, где у тебя стабильная прибыль? Пока только рассуждения о правильном/не правильном тренде, ты реально задолбал уже всех, и меня в первую очередь, чо ты везде свои индюки суешь? Если есть с них прибыль, так покажи где она, а если нет, то так и скажи, мне чудится что здесь должна быть прибыль... Реально действуй

 
Sergey Lazarenko:

чо то у тебя несоответствие, где у тебя стабильная прибыль? Пока только рассуждения о правильном/не правильном тренде, ты реально задолбал уже всех, и меня в первую очередь, чо ты везде свои индюки суешь? Если есть с них прибыль, так покажи где она, а если нет, то так и скажи, мне чудится что здесь должна быть прибыль... Реально действуй

Замечу, что никто не заставляет читать его комментарии.а прибыль на форуме только от одного человека видел - Lesorub ... да торгует сетками... но результат то есть) советую если вы именно прибыль ищете посмотреть на его комментарии.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Замечу, что никто не заставляет читать его комментарии.а прибыль на форуме только от одного человека видел - Lesorub ... да торгует сетками... но результат то есть) советую если вы именно прибыль ищете посмотреть на его комментарии.
И ты туда же, здесь обсуждается что есть тренд, а этот тип постоянно влазит с утверждениями что только его индюки дают при прибыль. Но при этом прибыль эту никому не показывает, рекомендует только покупать его индюки. Понял?
 
Renat Akhtyamov:

не ломай голову

отклонение от средней близкое к нулю - флет


Тогда, что такое отклонение, близкое к нулю: 1 пп, 10 пп, 100 пп, 1000 пп ...? 

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