Тренд vs Флет - страница 26
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Где сигналЕ?
Когда кончим флудитЬ?
А доливки есть (депозиты)? Не могу понять, за счет чего вас не закрывают. Может в обороте дело и это выгодно...
это всего лишь тест... в реале я конечно работаю с гораздо меньшими рисками чтобы в любой ситуации иметь запас прочности.
А доливки есть (депозиты)? Не могу понять, за счет чего вас не закрывают. Может в обороте дело и это выгодно...
Закрывают когда эквити (реальные деньги) ниже допустимого уровня маржи. Баланс - это пустышка, на которую вообще нет смысла обращать внимание.
У него много сделок с коротким стопом и длинным тейком, локи.. потому и получается, что куча стопов съедает баланс, но средства(эквити) на месте.
Красивые картинки, увы это "look ahead"
Кеш, а так пойдет?
за верное замечание - спасибо! //не дал успокоиться на том что есть
вот такую курицу...., я ку-ка-ре-ку
;)))
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© new-rena
по идее линия баланса считается по закрытым ордерам, а эквити по прибыли открытых.
вот и получается что у меня система работает так, что суммарная прибыль текущих открытых ордеров больше чем суммарные убытки закрытых.
Ну это вроде так должно быть..честно говоря и сам плохо представляю почему.Да я так для прикола прислал))
Если быть более точным, то эквити считается как сумма профита(убытка) открытых ордеров и баланса с учётом знаков разумеется.
Нечего тут на личности переходить. Не пиши и не читай.
Тебя кто заставляет? Кукл что ли?
Я эту картинку только для здравомыслящих запостил.
здравомыслящим....
ну-ну
не останавливайся, тебе еще пахать и пахать
истина где-то рядом ;)
Может я действительно не понимаю, но покажите реальный счет, или скрин реального счета, где в балансе стоит минус. И при этом работают ордера за счет эквити. Взрывает прямо))Вроде сам автор сказал, что это тестер, я не знаю, что такое тестер.. для меня это просто как, ну, утопия..
ордер открыт, деньги уже снял с баланса
можно было еще снять
все работает
реал
;)
Я про минус в балансе ;) Хотя как там ноль.. тоже хз. Нет там позиций значит.. Такого не может быть. Или ты открыл не сам и не за свой счет... Чем ты поддерживаешь свои ордера? Воздухом?
Так если есть эквити, должен быть баланс. Обязан просто.. Хоть несколько центов при огромном плече, но должен быть баланс для открытых позиций.
тут я многих кое-чем в ступор ставлю
просто поверь пока на слово, что в трейдинге главное - это эквитиостальное при приличном упорстве дело наживное.
здравомыслящим....
ну-ну
не останавливайся, тебе еще пахать и пахать
истина где-то рядом ;)
да причем тут "где-то рядом". я уже давно сделал то, что Ты тут показал. Причем то, что у Тебя год заняло у меня в одном единственном параметре делается.
Ну и что из этого? Да ничего. Смысл-то не в индикаторе, а в открытии и закрытии ордеров.
Я имел ввиду говоря "для здравомыслящих", что Ты вот нашел способ четко разделять движения на buy и на sell ну и что? что от этого цена менее случайна стала что ли?
нет.
Красивая картинка без принципа ордерной системы выводящей все в плюс - филькина грамота сам же понимаешь.
Ты хоть покажи принципы как Ты торгуешь что ли.
А то показал картинку и все.