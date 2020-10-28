Тренд vs Флет - страница 26

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Где сигналЕ? 

Когда кончим флудитЬ?

 
onedollarusd:
А доливки есть (депозиты)? Не могу понять, за счет чего вас не закрывают. Может в обороте дело и это выгодно...

это всего лишь тест... в реале я конечно работаю с гораздо меньшими рисками чтобы в любой ситуации иметь запас прочности.

 
onedollarusd:
А доливки есть (депозиты)? Не могу понять, за счет чего вас не закрывают. Может в обороте дело и это выгодно...

Закрывают когда эквити (реальные деньги) ниже допустимого уровня маржи. Баланс - это пустышка, на которую вообще нет смысла обращать внимание.

У него много сделок с коротким стопом и длинным тейком, локи.. потому и получается, что куча стопов съедает баланс, но средства(эквити) на месте.

 
Кеша Рутов:

Красивые картинки, увы это "look ahead"

Кеш, а так пойдет?


за верное замечание - спасибо! //не дал успокоиться на том что есть

вот такую курицу...., я ку-ка-ре-ку

;)))

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© new-rena


 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

по идее линия баланса считается по закрытым ордерам, а эквити по прибыли открытых.

вот и получается что у меня система работает так, что суммарная прибыль текущих открытых ордеров больше чем суммарные убытки закрытых.

Ну это вроде так должно быть..честно говоря  и сам плохо представляю почему.  

Да я так для прикола прислал))

Если быть более точным, то эквити считается как сумма профита(убытка) открытых ордеров и баланса с учётом знаков разумеется.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Нечего тут на личности переходить. Не пиши и не читай.

Тебя кто заставляет? Кукл что ли?


Я эту картинку только для здравомыслящих запостил.

здравомыслящим....

ну-ну

не останавливайся, тебе еще пахать и пахать

истина где-то  рядом ;)

 
onedollarusd:

Может я действительно не понимаю, но покажите реальный счет, или скрин реального счета, где в балансе стоит минус. И при этом работают ордера за счет эквити. Взрывает прямо))

Вроде сам автор сказал, что это тестер, я не знаю, что такое тестер.. для меня это просто как, ну, утопия..

ордер открыт, деньги уже снял с баланса

можно было еще снять

все работает

реал

;)

 
onedollarusd:
Я про минус в балансе ;) Хотя как там ноль.. тоже хз. Нет там позиций значит.. Такого не может быть. Или ты открыл не сам и не за свой счет... Чем ты поддерживаешь свои ордера? Воздухом?
Эквити есть, баланс - это ни о чем.
 
onedollarusd:
Так если есть эквити, должен быть баланс. Обязан просто.. Хоть несколько центов при огромном плече, но должен быть баланс для открытых позиций.

тут я многих кое-чем в ступор ставлю

просто поверь пока на слово, что в трейдинге главное - это эквити

остальное при приличном упорстве дело наживное.
 
Renat Akhtyamov:

здравомыслящим....

ну-ну

не останавливайся, тебе еще пахать и пахать

истина где-то  рядом ;)

да причем тут "где-то рядом". я уже давно сделал то, что Ты тут показал. Причем то, что у Тебя год заняло у меня в одном единственном параметре делается.

Ну и что из этого? Да ничего. Смысл-то не в индикаторе, а в открытии и закрытии ордеров. 

Я имел ввиду говоря "для здравомыслящих", что Ты вот нашел способ четко разделять движения на buy и на sell ну и что? что от этого цена менее случайна стала что ли?

нет. 

Красивая картинка без принципа ордерной системы выводящей все в плюс - филькина грамота сам же понимаешь. 

Ты хоть покажи принципы как Ты торгуешь что ли.

А то показал картинку и все.

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