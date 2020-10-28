Тренд vs Флет - страница 21
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"забористый Храаль"
"забористый Храаль"
прикольно
и напильник - тоже гуд
прикольно
и напильник - тоже гуд
прикольно
и напильник - тоже гуд
график "глубокое синее днище"
график "глубокое синее днище"
куда скрины с чарта убрал?
неделю голову ломал, приоритет сделок искал
иногда же просто не надо было покупать или продавать
ну что ж, спасибо!
въехал
куда скрины с чарта убрал?
неделю голову ломал, приоритет сделок искал
иногда же просто не надо было покупать или продавать
ну что ж, спасибо!
въехал
Да не то все Ренат...не тем Ты занимаешься. Не то ищешь.
все то
в начале ветки скрин с тестера кидал?
там хоть и маленькие, но проавльчики в балансике есть
причину этой фишки искал
фууууу....
нашел ;))))просто отличный сигнал получился, железный, 100-пудовый, 100-процентный !!!
все то
в начале ветки скрин с тестера кидал?
там хоть и маленькие, но проавльчики в балансике есть
причину этой фишки искал
фууууу....
нашел ;))))просто отличный сигнал получился, железный, 100-пудовый, 100-процентный !!!
фишка у Тебя как обычно суперсекретная?)
не эта ли случайно?)
(открытие ордеров происходит так, что фокус (точка нуля) находится в красной зоне)
фишка у Тебя как обычно суперсекретная?)
не эта ли случайно?)
(открытие ордеров происходит так, что фокус (точка нуля) находится в красной зоне)
искал как вырезать бяку,
то есть нужно было найти фактическую точку разворота,
которая скажет о реальном направление тренда
искал как вырезать бяку,
то есть нужно было найти фактическую точку разворота,
которая скажет о реальном направление тренда
а...опять направление..понятно)
Ты так до конца жизни будешь искать направление и так не найдешь его)))
Гарантирую 100%)