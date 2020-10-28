Тренд vs Флет - страница 21

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Renat Akhtyamov:

сравнивайте

это сегодняшний день

;)

"забористый Храаль"

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

"забористый Храаль"

прикольно

и напильник - тоже гуд

 
Renat Akhtyamov:

прикольно

и напильник - тоже гуд

Заметь графики баланса по своим характеристикам фрактальны.
 
Renat Akhtyamov:

прикольно

и напильник - тоже гуд

 график "глубокое синее днище"

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

 график "глубокое синее днище"

куда скрины с чарта убрал?

неделю голову ломал, приоритет сделок искал

иногда же просто не надо было покупать или продавать

ну что ж, спасибо!

въехал

 
Renat Akhtyamov:

куда скрины с чарта убрал?

неделю голову ломал, приоритет сделок искал

иногда же просто не надо было покупать или продавать

ну что ж, спасибо!

въехал

Да не то все Ренат...не тем Ты занимаешься. Не то ищешь.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Да не то все Ренат...не тем Ты занимаешься. Не то ищешь.

все то

в начале ветки скрин с тестера кидал?

там хоть и маленькие, но проавльчики в балансике есть

причину этой фишки искал

фууууу....

нашел ;))))

просто отличный сигнал получился, железный, 100-пудовый, 100-процентный !!!
 
Renat Akhtyamov:

все то

в начале ветки скрин с тестера кидал?

там хоть и маленькие, но проавльчики в балансике есть

причину этой фишки искал

фууууу....

нашел ;))))

просто отличный сигнал получился, железный, 100-пудовый, 100-процентный !!!

фишка у Тебя как обычно суперсекретная?)

не эта ли случайно?)

(открытие ордеров происходит так, что фокус (точка нуля) находится в красной зоне)

 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

фишка у Тебя как обычно суперсекретная?)

не эта ли случайно?)

(открытие ордеров происходит так, что фокус (точка нуля) находится в красной зоне)

 

искал как вырезать бяку,

то есть нужно было найти фактическую точку разворота,

которая скажет о реальном направление тренда


 
Renat Akhtyamov:

искал как вырезать бяку,

то есть нужно было найти фактическую точку разворота,

которая скажет о реальном направление тренда


а...опять направление..понятно)

Ты так до конца жизни будешь искать направление и так не найдешь его)))

Гарантирую 100%)

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