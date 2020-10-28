Тренд vs Флет - страница 5

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Renat Akhtyamov:

а чо у тебя цена на падающем тренде вверх поползла, там же ужо покупать надо было?

;)

0.5

0.75

0.95


 
Renat Akhtyamov:

Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

0.5

0.75

0.95


если, меж трендовой линией и ценой можна всунуть квадрат больше чем размеры его сторон спред на спред, то все равно отстает и среднюю ты найти не смог

я например нимагу ужо так сделать, хоть убей ;)

возможно ты забыл учесть ускорение цены, ну или импульс...
 
Martingeil:

Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))

сам смотри

;)


 
Renat Akhtyamov:

если, меж трендовой линией и ценой можна всунуть квадрат больше чем размеры его сторон спред на спред, то все равно отстает и среднюю ты найти не смог

я например нимагу ужо так сделать, хоть убей ;)

возможно ты забыл учесть ускорение цены, ну или импульс...

да мне оно как то и не нужно=)

Я и так все сделал как хотел и без этого.

Да там нет никаких импульсов - все очень просто и топорно потому и работает безотказно как автомат Калашникова.

но заработать на нем как и на всех остальных индикаторах нельзя.

нельзя построить здание на болоте, даже самое крутое и современное здание рухнет если не будет фундамента.

так же и с индикаторами.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

да мне оно как то и не нужно=)

Я и так все сделал как хотел и без этого.

Да там нет никаких импульсов - все очень просто и топорно потому и работает безотказно как автомат Калашникова.

но заработать на нем как и на всех остальных индикаторах нельзя.

нельзя построить здание на болоте, даже самое крутое и современное здание рухнет если не будет фундамента.

так же и с индикаторами.

как знаешь...

пусть так и будет

но цена не ходит по прямой, есть некоторые отступления от скорости движения

болото, земля, ну ....., а я о чем?

;)

 
Vitaly Muzichenko:

Не отключат, это не токсик. Когда-то отключали, сейчас сервис перестроили и всё работает :)

Виталий, арбитраж, это очень круто

я в начале недели заработал на нем и теперь жду, когда же это чудо настанет снова

просадки нет, даже теоретически это невозможно!

просто нет уровня профита, который я жду.

поэтому, потеряв 3 дня без прибыли, я Формуле тупо накинул на евру

отсюда романтика и пошла ....

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

0.5

0.75

0.95



Нечто похожее.

 
khorosh:


Нечто похожее.

2 !!!!

Два селла в конце недели!

НОРМ

//

Короче говоря, СМЕ - это некоторая биржа, почему то начинает практически каждый день с продаж

разберетесь почему, расскажите, поговорим хоть...

....

 
Martingeil:

Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))

Ждем не засыпая, музыку в студию! ;)
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