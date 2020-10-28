Тренд vs Флет - страница 5
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а чо у тебя цена на падающем тренде вверх поползла, там же ужо покупать надо было?
;)
0.5
0.75
0.95
Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))
0.5
0.75
0.95
если, меж трендовой линией и ценой можна всунуть квадрат больше чем размеры его сторон спред на спред, то все равно отстает и среднюю ты найти не смог
я например нимагу ужо так сделать, хоть убей ;)возможно ты забыл учесть ускорение цены, ну или импульс...
Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))
сам смотри
;)
если, меж трендовой линией и ценой можна всунуть квадрат больше чем размеры его сторон спред на спред, то все равно отстает и среднюю ты найти не смог
я например нимагу ужо так сделать, хоть убей ;)возможно ты забыл учесть ускорение цены, ну или импульс...
да мне оно как то и не нужно=)
Я и так все сделал как хотел и без этого.
Да там нет никаких импульсов - все очень просто и топорно потому и работает безотказно как автомат Калашникова.
но заработать на нем как и на всех остальных индикаторах нельзя.
нельзя построить здание на болоте, даже самое крутое и современное здание рухнет если не будет фундамента.
так же и с индикаторами.
да мне оно как то и не нужно=)
Я и так все сделал как хотел и без этого.
Да там нет никаких импульсов - все очень просто и топорно потому и работает безотказно как автомат Калашникова.
но заработать на нем как и на всех остальных индикаторах нельзя.
нельзя построить здание на болоте, даже самое крутое и современное здание рухнет если не будет фундамента.
так же и с индикаторами.
как знаешь...
пусть так и будет
но цена не ходит по прямой, есть некоторые отступления от скорости движения
болото, земля, ну ....., а я о чем?
;)
Не отключат, это не токсик. Когда-то отключали, сейчас сервис перестроили и всё работает :)
Виталий, арбитраж, это очень круто
я в начале недели заработал на нем и теперь жду, когда же это чудо настанет снова
просадки нет, даже теоретически это невозможно!
просто нет уровня профита, который я жду.
поэтому, потеряв 3 дня без прибыли, я Формуле тупо накинул на евру
отсюда романтика и пошла ....
0.5
0.75
0.95
Нечто похожее.
Нечто похожее.
2 !!!!
Два селла в конце недели!
НОРМ
//
Короче говоря, СМЕ - это некоторая биржа, почему то начинает практически каждый день с продаж
разберетесь почему, расскажите, поговорим хоть...
....
Лучше напиться, я наверно тоже напьюсь все равно карантин, никто не работает все сидят дома))) Знакомый по работе в запой ушел уже вчера, как будто повод ждал. Целый месяц у всех, отпуск не запланированный.)))