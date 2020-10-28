Тренд vs Флет - страница 20

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

Теперь представьте систему, в которой точно известно, что разворот тренда произойдёт только после сигнала и вероятность разворота непрерывно возрастает

Остаётся только задача фильтрации ложных сигналов. Тренд всё равно развернётся

Похоже, не верная постановка задачи...

Трейдеру до лампочки о вероятности разворота...  Трейдера интересует СИГНАЛ разворота тренда в ТЕКУЩЕМ времени, но надежный...

А то, что "Тренд всё равно развернётся" - это не обязательно быстро...  На евре есть несколько участков, когда тренд двигался в одну сторону по два года...

 
Serqey Nikitin:

Похоже, не верная постановка задачи...

Трейдеру до лампочки о вероятности разворота...  Трейдера интересует СИГНАЛ разворота тренда в ТЕКУЩЕМ времени, но надежный...

А то, что "Тренд всё равно развернётся" - это не обязательно быстро...  На евре есть несколько участков, когда тренд двигался в одну сторону по два года...

Сергей, мне до лампочки интересы безмозглых людей, именующих себя трейдерами, потому, что открыли счёт где-нибудь. 

Я на ралли зарабатывал, в том числе в офф-лайн. В 2008, например. 

Я ведь о фильтрах не просто для развлечения писал... 

 
Алексей Тарабанов:

Сергей, мне до лампочки интересы безмозглых людей, именующих себя трейдерами, потому, что открыли счёт где-нибудь. 

Я на ралли зарабатывал, в том числе в офф-лайн. В 2008, например. 

Я ведь о фильтрах не просто для развлечения писал... 

Ну зачем так возбуждаться?...  Спокойнее надо быть - дыши глубже.., и все получится...
 

сравнивайте

это сегодняшний день

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

сравнивайте

это сегодняшний день

;)

Зачем?
 
Oleg Bondarev:
Зачем?
все таки тестер не врет
 
Renat Akhtyamov:

сравнивайте

это сегодняшний день

;)

Где цифры "Пикассо" ?

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Где цифры "Пикассо" ?

Пропали здесь.)


[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Где цифры "Пикассо" ?

Думаю там по 5 ордеров одновременно открывается и закрывается по 10 пп. прибыли.

 
Renat Akhtyamov:

сравнивайте

это сегодняшний день

;)

глянь какие красивые картинки да еще и с циферками))

"напильник"

альпийские горы)

прямая в космос


1...131415161718192021222324252627...43
Новый комментарий