Тренд vs Флет - страница 20
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Теперь представьте систему, в которой точно известно, что разворот тренда произойдёт только после сигнала и вероятность разворота непрерывно возрастает.
Остаётся только задача фильтрации ложных сигналов. Тренд всё равно развернётся.
Похоже, не верная постановка задачи...
Трейдеру до лампочки о вероятности разворота... Трейдера интересует СИГНАЛ разворота тренда в ТЕКУЩЕМ времени, но надежный...
А то, что "Тренд всё равно развернётся" - это не обязательно быстро... На евре есть несколько участков, когда тренд двигался в одну сторону по два года...
Похоже, не верная постановка задачи...
Трейдеру до лампочки о вероятности разворота... Трейдера интересует СИГНАЛ разворота тренда в ТЕКУЩЕМ времени, но надежный...
А то, что "Тренд всё равно развернётся" - это не обязательно быстро... На евре есть несколько участков, когда тренд двигался в одну сторону по два года...
Сергей, мне до лампочки интересы безмозглых людей, именующих себя трейдерами, потому, что открыли счёт где-нибудь.
Я на ралли зарабатывал, в том числе в офф-лайн. В 2008, например.
Я ведь о фильтрах не просто для развлечения писал...
Сергей, мне до лампочки интересы безмозглых людей, именующих себя трейдерами, потому, что открыли счёт где-нибудь.
Я на ралли зарабатывал, в том числе в офф-лайн. В 2008, например.
Я ведь о фильтрах не просто для развлечения писал...
сравнивайте
это сегодняшний день
;)
сравнивайте
это сегодняшний день
;)
Зачем?
сравнивайте
это сегодняшний день
;)
Где цифры "Пикассо" ?
Где цифры "Пикассо" ?
Пропали здесь.)
Где цифры "Пикассо" ?
Думаю там по 5 ордеров одновременно открывается и закрывается по 10 пп. прибыли.
сравнивайте
это сегодняшний день
;)
глянь какие красивые картинки да еще и с циферками))
"напильник"
альпийские горы)
прямая в космос