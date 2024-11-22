Сигнал по EURUSD
Я вижу вы умеете рисовать трендовые линии(нет)
Нижняя уже давно была пробита. То, что вы рисуете уже не имеет ценности. Я про нижнюю линию. можно было с прошлого года вершину найти так же.
Я вижу вы умеете рисовать трендовые линии(нет)
Нижняя уже давно была пробита. То, что вы рисуете уже не имеет ценности. Я про нижнюю линию. можно было с прошлого года вершину найти так же.
Правильно всё. Там даже первый нижний экстремум был пробит, чистая АВС Н1. На Н4 длинная дивергенция, судя по МАКД, которая истощилась. Автор, походу, хочет войти на пробитии волны а(С) Н1 в сторону всего цикла АВС Н1
Я вижу вы умеете рисовать трендовые линии(нет)
Нижняя уже давно была пробита. То, что вы рисуете уже не имеет ценности. Я про нижнюю линию. можно было с прошлого года вершину найти так же.
Уровени 1.1711-1.1713 двухгодичной давности а именно 23 августа 2015 года. Пара его недавно обновила и опять подошла обратно к уровню 1.1711 - 1.1713.
С уровня 1.1140 цена пошла наверх. Я считаю, что эти линии еще актуальны. Чисто мое мнение.
Правильно всё. Там даже первый нижний экстремум был пробит, чистая АВС Н1. На Н4 длинная дивергенция, судя по МАКД, которая истощилась. Автор, походу, хочет войти на пробитии волны а(С) М15 в сторону АВС Н1
да базара ноль. Стройте линии как хотите, я в другой ветке показал как надо строить линии. Как можно ориентироваться на то, что уже пробито???
Как можно вообще ориентироваться на линии, которые постоянно меняются, пробиваются, туда-сюда наклоняются, всегда запаздывают и т.п.?
извини что??? Линии запаздывают? ты сам сказал, что понял?
извини что??? Линии запаздывают? ты сам сказал, что понял?
Линию можно нарисовать только тогда, когда цена уже ушла от первоначального места.
Розовая линия на картинке выше появляется в лучшем случае 31 июля. Весь основной тренд пропущен.
Всё что нужно было - это с 10 по 14 встать в покупку на том основании, что до это несколько месяцев всё шло вверх. Поставить стоп на 1.13, как уровень, где последний раз было много stopout.
После этого самая сложная задача - ничего не делать. Никаких линий, дивергенций, МАКД и прочего мозгозасирательства.
Если закрепится ниже уровня 1.1711, буду вставать в шорт
Ща я те зделаю прогноз!!!
Ща я те зделаю прогноз!!!
Не незделаю!
Не незделаю!
И что это было?)))
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