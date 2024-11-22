Сигнал по EURUSD - страница 8
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влияют больше чем все новости и ожидания вместе взятые
Можете показать на любом TF (и инструменте) кусок цен на который повлияла цена на предыдущем участке? Прям 2 куска:
1) какая цена влияла
2) на какую цену влияла.
Чисто ради науки :)
С учётом темы ветки было бы ещё круче если это будет EURUSD, чтобы не оффтопить. С меня обоснование, моей точки зрения. Свою можете не обосновывать :) Ну или после моего обоснования.
Сразу скажу - быстро ответить не получится.
Можете показать на любом TF (и инструменте) кусок цен на который повлияла цена на предыдущем участке? Прям 2 куска:
1) какая цена влияла
2) на какую цену влияла.
Чисто ради науки :)
С учётом темы ветки было бы ещё круче если это будет EURUSD, чтобы не оффтопить. С меня обоснование, моей точки зрения. Свою можете не обосновывать :) Ну или после моего обоснования.
Сразу скажу - быстро ответить не получится.
ауднзд - шорт до 1.07
еврожоп - шорт
евробакс - тоже
теперь откуда было понятно что шорт, по времени
2017.08.16
2017.07.25
2017.08.17
отметки времени есть, графики и цены смотрите в своем терминалеу меня поза по еврофунту, расчитываю до 0.8980 потом отскочит и до этого нужно успеть выйти
евробакс - тоже
теперь откуда было понятно что шорт, по времени
2017.08.16
2017.07.25
2017.08.17
отметки времени есть, графики и цены смотрите в своем терминале
Чтобы не оффтопить оставим один прогноз - с 7:00 21.08.2017 по EURUSD короткая позиция до ... (цель?)
Для принятия решения учитывалась 3 дневных интервала по 3-ем инструментам - 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY (GMT ?)
Правильно понял? GMT не обязательно, а вот цель было бы не плохо.
Добавлено: Или взять весь диапазон цен с 2017.07.25 по 2017.08.21 ?
Чтобы не оффтопить оставим один прогноз - с 7:00 21.08.2017 по EURUSD короткая позиция до ... (цель?)
Для принятия решения учитывалась 3 дневных интервала по 3-ем инструментам - 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY (GMT ?)
Правильно понял? GMT не обязательно, а вот цель было бы не плохо.
Добавлено: Или взять весь диапазон цен с 2017.07.25 по 2017.08.21 ?
я указал время когда было появление сигнала на вход
планирую выходить в примерном диапазоне 1.12-1.13
но может и на 1.09 упасть, или не ниже 1.1350, там тоже 2 уровня
я указал время когда было появение сигнала на вход
цель по евродоллару сложно сказать
я планирую выходить в примерном диапазоне 1.12-1.13
но может и на 1.09 упасть, или не ниже 1.1350
Тогда с маленьким запасом берем 1.14 (и так не хилый прогноз). И беру весь диапазон цен 2017.07.01-2017.08.21 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY с акцентированием внимания на 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17.
Постараюсь не пропасть с ответом. Спасибо что ввязались :)
Пристегиваем ремешки, сейчас полетим вниз)))
Мое видение рынка не сигнал к действию.
весь план на картинке, добавить нечего
Пристегиваем ремешки, сейчас полетим вниз)))
Прошу прощения, а почему мы должны полететь вниз?
Прошу прощения, а почему мы должны полететь вниз?
Похоже на возможный разворот?