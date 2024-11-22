Сигнал по EURUSD - страница 8

Новый комментарий
 
trader781:

влияют больше чем все новости и ожидания вместе взятые


Можете показать на любом TF (и инструменте) кусок цен на который повлияла цена на предыдущем участке? Прям 2 куска:

1) какая цена влияла

2) на какую цену влияла.

Чисто ради науки :)

С учётом темы ветки было бы ещё круче если это будет EURUSD, чтобы не оффтопить. С меня обоснование, моей точки зрения. Свою можете не обосновывать :) Ну или после моего обоснования. 

Сразу скажу - быстро ответить не получится.

 
Andrey Miguzov:

Можете показать на любом TF (и инструменте) кусок цен на который повлияла цена на предыдущем участке? Прям 2 куска:

1) какая цена влияла

2) на какую цену влияла.

Чисто ради науки :)

С учётом темы ветки было бы ещё круче если это будет EURUSD, чтобы не оффтопить. С меня обоснование, моей точки зрения. Свою можете не обосновывать :) Ну или после моего обоснования. 

Сразу скажу - быстро ответить не получится.



ауднзд - шорт до 1.07

еврожоп - шорт

евробакс - тоже


теперь откуда было понятно что шорт, по времени

2017.08.16


2017.07.25


2017.08.17


отметки времени есть, графики и цены смотрите в своем терминале

у меня поза по еврофунту, расчитываю до 0.8980 потом отскочит и до этого нужно успеть выйти
 
trader781:

евробакс - тоже

теперь откуда было понятно что шорт, по времени

2017.08.16

2017.07.25

2017.08.17

отметки времени есть, графики и цены смотрите в своем терминале


Чтобы не оффтопить оставим один прогноз - с 7:00 21.08.2017 по EURUSD короткая позиция до ... (цель?)

Для принятия решения учитывалась 3 дневных интервала по 3-ем инструментам - 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY (GMT ?)

Правильно понял? GMT не обязательно, а вот цель было бы не плохо. 

Добавлено: Или взять весь диапазон цен с 2017.07.25 по 2017.08.21 ?

 
Andrey Miguzov:

Чтобы не оффтопить оставим один прогноз - с 7:00 21.08.2017 по EURUSD короткая позиция до ... (цель?)

Для принятия решения учитывалась 3 дневных интервала по 3-ем инструментам - 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY (GMT ?)

Правильно понял? GMT не обязательно, а вот цель было бы не плохо. 

Добавлено: Или взять весь диапазон цен с 2017.07.25 по 2017.08.21 ?


я указал время когда было появление сигнала на вход

планирую выходить в примерном диапазоне 1.12-1.13

но может и на 1.09 упасть, или не ниже 1.1350, там тоже 2 уровня

 
trader781:

я указал время когда было появение сигнала на вход

цель по евродоллару сложно сказать

я планирую выходить в примерном диапазоне 1.12-1.13

но может и на 1.09 упасть, или не ниже 1.1350


Тогда с маленьким запасом берем 1.14 (и так не хилый прогноз). И беру весь диапазон цен 2017.07.01-2017.08.21 по AUDNZD, EURUSD, EURJPY с акцентированием внимания на 2017.08.16, 2017.07.25, 2017.08.17.

Постараюсь не пропасть с ответом. Спасибо что ввязались :)

 

Пристегиваем ремешки, сейчас полетим вниз)))

Мое видение рынка не сигнал к действию.

 

весь план на картинке, добавить нечего


 
Aleksandr Yakovlev:

Пристегиваем ремешки, сейчас полетим вниз)))


Прошу прощения, а почему мы должны полететь  вниз?

 
Viktor Korchagin:

Прошу прощения, а почему мы должны полететь  вниз?


Похоже на возможный разворот? 


 
вообще то там вверх (я все равно буду держать шорты)
123456789101112131415...24
Новый комментарий