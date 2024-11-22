Сигнал по EURUSD - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После выхода американской статистики EUR/USD краткосрочно поднялась на 0,5% до 1,1970, вновь приблизившись к максимуму за два с половиной года, зафиксированному во вторник (1,2069), однако после словесной интервенции ЕЦБ вернулась на отметку 1,1900. Ранее евро ослаб на сообщениях о том, что все большее число чиновников Европейского центрального банка обеспокоены недавним укреплением европейской валюты.
После выхода американской статистики EUR/USD краткосрочно поднялась на 0,5% до 1,1970, вновь приблизившись к максимуму за два с половиной года, зафиксированному во вторник (1,2069), однако после словесной интервенции ЕЦБ вернулась на отметку 1,1900. Ранее евро ослаб на сообщениях о том, что все большее число чиновников Европейского центрального банка обеспокоены недавним укреплением европейской валюты.
Советую забыть об этом сайте как об источнике новостей и аналитики.
а там делайте как хотите.
На север.
EUR/USD may fall 28 - 48 pips
стержень
1,1930
Наши предпочтения
Короткие позиции ниже 1.1930 с целями в 1.1875 и 1.1855 в расширении.
Альтернативный сценарий
Выше 1.1930 искать дальнейший потенциал роста с 1.1980 и 1.2025 в качестве целей.
Комментарий
Пока сопротивление на 1,1930 не превзойдено, риск разрыва ниже 1,1875 остается высоким.
Поддержка и сопротивление
1.2025
1.1980
1.1930
1.1903 Last
1.1875
1.1855
1.1820
Сегодня 6 сентября 2017. 29 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.2070. После этого не было серьёзных событий, которые могли серьёзно двинуть цену куда-либо. После этого 1 сентября был NonFarm=156K (это меньше 200K), который никак не повлиял на ситуацию. (Когда NonFarm больше 200K, то это провоцирует серьёзные движения.) Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт завтра 7 сентября 14:45. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). А ещё следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) произойдёт 20 сентября.
Сегодня 6 сентября 2017. 29 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.2070. После этого не было серьёзных событий, которые могли серьёзно двинуть цену куда-либо. После этого 1 сентября был NonFarm=156K (это меньше 200K), который никак не повлиял на ситуацию. (Когда NonFarm больше 200K, то это провоцирует серьёзные движения.) Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт завтра 7 сентября 14:45. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). А ещё следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) произойдёт 20 сентября.
Из событии в сентябре можно добавить ещё квартальную экспирацию по фьючерсам .
Из событии в сентябре можно добавить ещё квартальную экспирацию по фьючерсам .
Очень интересно. Веньямин, какого числа и по какой валюте ? По USD ?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
EUR/USD - FREE TRADING SIGNALS AND TECHNICAL ANALYZER
Dmitry Pilshtshikov, 2017.09.08 11:01
EUR/USD may rise 60 - 95 pips
Уровни разворота и точки входа
1.1985 - уровень для начало наращивания позиции в ЛОНГ
Рекомендации
Начинать покупать от уровня 1.1985 с целью закрытия на 1.2100 & 1.2135 in extension.
Уровни сопротивления
1.2170
1.2135
1.2100
Уровни поддержки
1.1985
1.1950
1.1910