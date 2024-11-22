Сигнал по EURUSD - страница 14

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После выхода американской статистики EUR/USD краткосрочно поднялась на 0,5% до 1,1970, вновь приблизившись к максимуму за два с половиной года, зафиксированному во вторник (1,2069), однако после словесной интервенции ЕЦБ вернулась на отметку 1,1900. Ранее евро ослаб на сообщениях о том, что все большее число чиновников Европейского центрального банка обеспокоены недавним укреплением европейской валюты.

 
Serg97199:

После выхода американской статистики EUR/USD краткосрочно поднялась на 0,5% до 1,1970, вновь приблизившись к максимуму за два с половиной года, зафиксированному во вторник (1,2069), однако после словесной интервенции ЕЦБ вернулась на отметку 1,1900. Ранее евро ослаб на сообщениях о том, что все большее число чиновников Европейского центрального банка обеспокоены недавним укреплением европейской валюты.


Советую забыть об этом сайте как об источнике новостей и аналитики.

а там делайте как хотите.

 

На север.

 
Пользуясь тем, что тут много людей, умеющих читать экономический календарь - давайте придумаем на какой новости он обвалится
 

EUR/USD may fall 28 - 48 pips

стержень


1,1930


Наши предпочтения


Короткие позиции ниже 1.1930 с целями в 1.1875 и 1.1855 в расширении.


Альтернативный сценарий


Выше 1.1930 искать дальнейший потенциал роста с 1.1980 и 1.2025 в качестве целей.


Комментарий


Пока сопротивление на 1,1930 не превзойдено, риск разрыва ниже 1,1875 остается высоким.


Поддержка и сопротивление

1.2025

1.1980

1.1930

1.1903 Last

1.1875

1.1855

1.1820

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eurusd2.PNG  107 kb
 

Сегодня 6 сентября 2017. 29 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.2070. После этого не было серьёзных событий, которые могли серьёзно двинуть цену куда-либо. После этого 1 сентября был NonFarm=156K (это меньше 200K), который никак не повлиял на ситуацию. (Когда NonFarm больше 200K, то это провоцирует серьёзные движения.) Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт завтра 7 сентября 14:45. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). А ещё следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) произойдёт 20 сентября.


 
Victor Ziborov:

Сегодня 6 сентября 2017. 29 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.2070. После этого не было серьёзных событий, которые могли серьёзно двинуть цену куда-либо. После этого 1 сентября был NonFarm=156K (это меньше 200K), который никак не повлиял на ситуацию. (Когда NonFarm больше 200K, то это провоцирует серьёзные движения.) Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт завтра 7 сентября 14:45. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). А ещё следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) произойдёт 20 сентября.



  Из  событии в сентябре  можно добавить ещё квартальную экспирацию по фьючерсам .

 
Veniamin Skrepkov:

  Из  событии в сентябре  можно добавить ещё квартальную экспирацию по фьючерсам .

Очень интересно. Веньямин, какого числа и по какой валюте ? По USD ?

 
Ещё были заявления, что ЦБ США или ФРС я новичек и плохо пока ориентируясь в терминологии, так вот был слух, что США собирается уничтожать напечатанные ранее не обеспеченные ничем доллары, причём не разово, а планомерно (вроде бы поквартально, точно не помню) из этого следует что курс доллара должен резко подняться. А из этого уже следует, что сперва доллар надо предварительно опустить как можно ниже, а затем хорошенько его скупить и очень быстро и всё, кто то на этом хорошо может заработать. Но я новичек, может что то не дополнял, но что есть то есть...

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

EUR/USD - FREE TRADING SIGNALS AND TECHNICAL ANALYZER

Dmitry Pilshtshikov, 2017.09.08 11:01

EUR/USD may rise 60 - 95 pips

Уровни разворота и точки входа

1.1985 - уровень для начало наращивания позиции в ЛОНГ

Рекомендации

Начинать покупать от уровня 1.1985 с целью закрытия на 1.2100 & 1.2135 in extension.

Уровни сопротивления

1.2170

1.2135

1.2100

Уровни поддержки

1.1985

1.1950

1.1910


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