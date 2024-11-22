Сигнал по EURUSD - страница 24

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Второй вариант нормально работает, причем все слишком очевидно на данный момент.. можно продолжать отслеживать. По целям ничего не изменилось. На 2-3 недели может залипнуть во фэте по такому варианту.


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