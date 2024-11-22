Сигнал по EURUSD - страница 3
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Интересное видео, наверно и я так же ( вот вот сейчас....)))))
У меня на одном счёте висит сделка по евро/фунту, так вот Я её открыл, и забыл о ней, напомнило письмо на почте в конце недели. Открылся в шорт по 0.84, теперь сижу и жду разворот, делать что либо было поздно, не поставил ни тейк, ни стоп, видать думал контролить онлайн, но забыл о ней. Часто свет вырубают, и при перезапуске компьютера не все терминалы открылись.
У меня на одном счёте висит сделка по евро/фунту, так вот Я её открыл, и забыл о ней, напомнило письмо на почте в конце недели. Открылся в шорт по 0.84, теперь сижу и жду разворот, делать что либо было поздно, не поставил ни тейк, ни стоп, видать думал контролить онлайн, но забыл о ней. Часто свет вырубают, и при перезапуске компьютера не все терминалы открылись.
Печалька
Если закрепится ниже уровня 1.1711, буду вставать в шорт
уровень это не линия, а диапазон
Я тоже когда-то это прочитал, и верил, но как показала практика, то это очень редко диапазон, чаще всего линия с конкретной ценой.
уровень это не линия, а диапазон
Сумничал чтоли?
Я тоже когда-то это прочитал, и верил, но как показала практика, то это очень редко диапазон, чаще всего линия с конкретной ценой.
Согласен полностью
2 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.19101. После этого серьёзных событий не было. Поэтому цена EURUSD выше не шла. Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт 7 сентября. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). Следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) - 20 сентября.
2 августа 2017 максимальная цена EURUSD была 1.19101. После этого серьёзных событий не было. Поэтому цена EURUSD выше не шла. Следующее событие, которое может двинуть цену ещё более вверх, произойдёт 7 сентября. Это процентная ставка по EUR (Minimum Bid Rate). Следующее событие, способное серьёзно изменить ситуацию, это процентная ставка по USD (Federal Funds Rate) - 20 сентября.
Поэтому я прогнозирую, что до 7 сентября мы будем иметь флет с диапазоном от 1.1640 до 1.1860. Ширина флета - около 200 пунктов. Можно применять методы диапазонной торговли. А вот после 7 сентября EURUSD может попытаться преодолеть трёхлетний максимум (1.19101) либо произойдёт долгожданный разворот вниз. Но это после 7 сентября, а пока имеем флет.
Процентная ставка USD = 1.25%, а минимальная процентная ставка EUR = 0%. То есть взять кредит выгоднее в EUR. Поэтому именно за EUR покупают акции USA. И именно поэтому EURUSD идёт вверх уже 8 месяцев. Хотя последнее время экономика США развивается хорошо. За последние 30 лет уровень безработицы в США оказывается минимальным. Казалось бы, это должно положительно сыграть в пользу USD. Однако эти показатели пока не отразились на графике пары EURUSD.
Кроме пары EURUSD, есть интересные пары для шорт EURTRY, EURAUD, EURNZD и т.д.
Надо просто дождаться своего момента. ;0))