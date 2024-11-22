Сигнал по EURUSD - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уровень это не линия, а диапазон
Пока жду. Если пробьёт нижнюю синюю зону, то вниз. Если пробьёт нижнюю красную вверх, значит вверх. Больше шансов вверх. Но посмотрим.
Стою на покупке
Стою на покупке
Стою в продаже, цели ниже паритета :)
Стою на покупке
если смотреть на трендовые линии, то у меня получается недельные, дневные пробиты уже вниз и теперь идём плавно до месячного тренда вниз. По многим парам сейчас с евро откат вниз. Тоже стою в продажах, но пока не до паритета... рановато.
Как говорится, жизнь покажет.Пока жду только наверх. Если пробьем уровень 1.1690 и закрепимся на нем, то вниз буду вставать.
Даааа, вы были правы
Даааа, вы были правы
Ещё не вечер, пока только прокол нижнего уровня. Подождём пока закрепится ниже его.
Трендовые пробиты, уровни первоначальные пробиты... чего ждать? В таких ситуациях вход по рынку+ доливка лимитами и ждёмс.