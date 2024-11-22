Сигнал по EURUSD - страница 4

Новый комментарий
 
Igor Yeremenko:
уровень это не линия, а диапазон
Я за. Кто ещё?) Только не люблю слишком широкие диапазоны.
 

Пока жду. Если пробьёт нижнюю синюю зону, то вниз. Если пробьёт нижнюю красную вверх, значит вверх. Больше шансов вверх. Но посмотрим.

 
Пожалуйста, читайте название темы. Не нужно вставлять прогнозы по другим парам.
 

Стою на покупке


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Стою на покупке



Стою в продаже, цели ниже паритета :)


 
Aleksandr Yakovlev:

Стою на покупке


если смотреть на трендовые линии, то у меня получается недельные, дневные пробиты уже вниз и теперь идём  плавно до месячного тренда вниз. По многим парам сейчас с евро откат вниз. Тоже стою в продажах, но пока не до паритета... рановато.

 

Как говорится, жизнь покажет.Пока жду только наверх. Если пробьем уровень 1.1690 и закрепимся на нем, то вниз буду вставать.


 

Даааа, вы были правы

 
Aleksandr Yakovlev:

Даааа, вы были правы

Ещё не вечер, пока только прокол нижнего уровня. Подождём пока закрепится ниже его.
 
khorosh:
Ещё не вечер, пока только прокол нижнего уровня. Подождём пока закрепится ниже его.

Трендовые пробиты, уровни первоначальные пробиты... чего ждать? В таких ситуациях вход по рынку+ доливка лимитами и ждёмс.

1234567891011...24
Новый комментарий