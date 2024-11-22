Сигнал по EURUSD - страница 6

Новый комментарий
 

https://www.mql5.com/ru/charts/7497902/eurusd-h1-fbs-inc


берешь и шортишь в удовольствие, зачем гадать?

и "если закрепится ниже"

то можно потерять хороший запас хода

График EURUSD, H1, 2017.08.17 11:37 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
График EURUSD, H1, 2017.08.17 11:37 UTC, FBS Inc, MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: H1. Брокер: FBS Inc. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2017.08.17 11:37 UTC.
 

Встал на бай до уровня 1.1760


 

Поддержка всё сильней и сильней

На D1 походу флаг

С другой стороны, тренд на дневке такой огромный, что уже должна пойти среднесрочная коррекция
[Удален]  

если начнет на след неделе падать то можно опять попродавать

 
Maxim Dmitrievsky:

если начнет на след неделе падать то можно опять попродавать


не "если"

[Удален]  
trader781:

не "если"

Да пофиг вообще, я просто вангую, много свободного времени торгуют боты
 
Maxim Dmitrievsky:
Да пофиг вообще, я просто вангую, много свободного времени торгуют боты

ну а я просто в шортах

 

глупо в конце недели открывать позу, но рискну лонг с текущих, лимит на шорт возможно что придется повыше поставить, наступит понедельник там и видно будет


 
ожидаю хороший рост с перехаем а потом вниз
 

Считаю, что пойдёт вниз на следующей неделе. Да, уж. Сколько людей - столько и мнений.)

12345678910111213...24
Новый комментарий