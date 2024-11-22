Сигнал по EURUSD - страница 6
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https://www.mql5.com/ru/charts/7497902/eurusd-h1-fbs-inc
берешь и шортишь в удовольствие, зачем гадать?
и "если закрепится ниже"
то можно потерять хороший запас хода
Встал на бай до уровня 1.1760
Поддержка всё сильней и сильнейС другой стороны, тренд на дневке такой огромный, что уже должна пойти среднесрочная коррекция
На D1 походу флаг
если начнет на след неделе падать то можно опять попродавать
если начнет на след неделе падать то можно опять попродавать
не "если"
не "если"
Да пофиг вообще, я просто вангую, много свободного времени торгуют боты
ну а я просто в шортах
глупо в конце недели открывать позу, но рискну лонг с текущих, лимит на шорт возможно что придется повыше поставить, наступит понедельник там и видно будет
Считаю, что пойдёт вниз на следующей неделе. Да, уж. Сколько людей - столько и мнений.)