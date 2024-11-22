Сигнал по EURUSD - страница 5

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Начинается дивергенция уже от этого флета

 
Vladimir Zubov:

Стою в продаже, цели ниже паритета :)


Ну, ниже паритета, эт вы зря! Апрель-Май 18-го, 1.06-1.05 потом к 1.8000+ в течении 5 лет - имхо конечно.

 

 

Мои предположение, что скорей всего вверх, похоже начинают сбываться. Надеюсь, что дойдёт до 1.175.

[Удален]  

До 1.15 коррекция наиболее вероятна, потом отрастет еще. По таймингу к концу недели-началу следующей должно упасть, но не обязано. Потом можно подзатариться. Нас скрине покупка это бот, он живет своей неведомой жизнью и к прогнозу не имеет отношения.


 

Думаю, завтра решится вопрос направления 

 
Ivan Butko:

Думаю, завтра решится вопрос направления 

Да, пока это гадание на кофейной гуще.
 
Ivan Butko:

Думаю, завтра решится вопрос направления 

Это не та новость, которая даёт направление в долгосроке.

 
Vitaly Muzichenko:

Это не та новость, которая даёт направление в долгосроке.


В зависимости от факта. Если расхождение будет весомым, то выстрелит до 60-80-120 пунктов. Этого достаточно, чтобы дать толчок вниз (сейчас цена уже болтается на поддержке). Естественно, если не в пользу евры

И, там, скорее, среднесрок, а не долгосрок (я про ситуацию на графике)
[Удален]  

Можно успокоиться...-пойдёт цена рандомно...(ну,а потом мы конечно увидим закономерности...)

[Удален]  

Что-то ванговать понравилось, давно этого не делал, дополнение к прогнозу :) Помню, что моя метода где-то в 70-80% случаев работала с учетом ТС по ней

+ нейросеть вчера купила норм, а теперь продает


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