Сигнал по EURUSD - страница 23
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Конечно, эта пара как раз таки и предназначена для отъёма денег у населения, и к ней привлекают внимание самым низким спредом. Кто-то раньше это понимает и с неё уходит, а кто-то позже.
Я недавно инициировал ветку " Какую валютную пару выбрать для торговли?"(2 июня 2017). Мне очень настойчиво писали: "Конечно EURUSD! Здесь ведь самый низкий спред !"
Я недавно инициировал ветку " Какую валютную пару выбрать для торговли?"(2 июня 2017). Мне очень настойчиво писали: "Конечно EURUSD! Здесь ведь самый низкий спред !"
Для того чтоб привлечь покупателя, нужно сделать что-то, и это что-то как правило - цена чуть ниже, чем у конкурента. Если продаём совсем туфту, тогда скидки нужны более значительные.
Вот так и здесь, спред играет основную роль, но пара хуже всех подлежит какому либо анализу, и на любой пук от фрс или драги, влияет вопреки любому анализу. Не пригодна она для торговли, только в качестве индикатора настроения, впрочем как и золото.
Я недавно инициировал ветку " Какую валютную пару выбрать для торговли?"(2 июня 2017). Мне очень настойчиво писали: "Конечно EURUSD! Здесь ведь самый низкий спред !"
Вас же не кто не заставлял торговать на этой паре. Спросили совета вам посоветовали. Это же не значит что вам надо следовать этому совету. При торговле на EURUSD надо следить за экономическим календарем. Если запланированы важные новости то (ИМХО) лучше не строить ни каких прогнозов, так как в момент выхода новостей эта пара бывает ведет себя не предсказуемо.
Вас же не кто не заставлял торговать на этой паре. Спросили совета вам посоветовали. Это же не значит что вам надо следовать этому совету. При торговле на EURUSD надо следить за экономическим календарем. Если запланированы важные новости то (ИМХО) лучше не строить ни каких прогнозов, так как в момент выхода новостей эта пара бывает ведет себя не предсказуемо.
Виталий, кто Вам сказал, что я торговал на этой паре ? Я огорчён, что мой прогноз оказался ложным. Я торговал в это время на USDCHF и GBPJPY. И здесь всё было ОК и с прогнозом, и с торговлей.
Виталий, кто Вам сказал, что я торговал а этой паре ? Я сожалею, что мой прогноз оказался ложным. Я торговал в это время на USDCHF и GBPJPY. И здесь всё было ОК и с прогнозом и с торговлей.
Не кто не говорил, это я сделал неверный вывод из вашего сообщения.
Закрыл позицию, прибыль 100 пунктов. Хороший день сегодня. Прирост к депозиту более 50% за сегодня.
Александр, как сегодня оценишь, в верх или в низ.
Александр, как сегодня оценишь, в верх или в низ.
Сейчас гляну, погоди малость
На дневке я вижу перехай двух ближайших уровней. Возможен откат до уровня 1.1740(35) или можем дойти до 1.1780 всего лишь.
Сегодня я не вел торговлю, работал в день, недавно пришел только.И пока не буду, посмотрю и подожду когда подойдет обратно к 1.1860 и буду работать на пробой. Там возможен хороший импульс вверх. Но это чисто мои предположения.
История
Доброго время Господа трейдеры!
продолжение этого
допустим, если центр был в точке 1, то можно предположить что должна быть коррекция
а если, допустим, новый центр в т.2, то там еще есть куда расти. Оба варианта для меня равновероятные, поэтому пока без конкретных выводов, сейчас и покупать уже стремно, и продавать еще стремно. На недельках нет подсказки.