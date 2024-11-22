Сигнал по EURUSD - страница 15

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Vladimir Karputov:

Медведи пытаются сокращать разрыв, но, рынок, пока, остается бычьим:


 

Должны пойти вниз


 
Aleksandr Yakovlev:

Должны пойти вниз



блин завязывай со своими прогнозами )))

 
Aleksandr Yakovlev:

Должны пойти вниз

Ну как-то вниз пока нет предпосылок, потенциал хода вверх ещё около 250пп


 
Viktor Korchagin:

блин завязывай со своими прогнозами )))


Да все норм, был большой объем и выше всеравно не пустили. Постоим немного и должны все таки вниз пойти. Допускаю даже возможность перебить уровень 1.1820, после будет движение вверх. Но это чисто мое видение рынка и не совет к действию.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Да все норм, был большой объем и выше всеравно не пустили. Постоим немного и должны все таки вниз пойти. Допускаю даже возможность перебить уровень 1.1820, после будет движение вверх. Но это чисто мое видение рынка и не совет к действию.)))

Пока ещё только начинает отрабатывать "эффект развода толпы", ведь основная масса встала в шорт на хаях, но на самом деле то был ещё не хай. Сейчас снова шортят по якобы лучшей цене. Куда пойдёт цена, если в потолок ещё не упёрлась, и ликвидность вверху?


 
Vitaly Muzichenko:

Пока ещё только начинает отрабатывать "эффект развода толпы", ведь основная масса встала в шорт на хаях, но на самом деле то был ещё не хай. Сейчас снова шортят по якобы лучшей цене. Куда пойдёт цена, если в потолок ещё не упёрлась, и ликвидность вверху?



Поживем. Увидим. Спора нет. Все может быть.

 
Vitaly Muzichenko:

Пока ещё только начинает отрабатывать "эффект развода толпы", ведь основная масса встала в шорт на хаях, но на самом деле то был ещё не хай. Сейчас снова шортят по якобы лучшей цене. Куда пойдёт цена, если в потолок ещё не упёрлась, и ликвидность вверху?


Пока, сигнал вниз, поскольку, рынком владеют Медведи (красная линия), если не опомнятся Быки (синяя линия):


 
Yousufkhodja Sultonov:

Пока, сигнал вниз, поскольку, рынком владеют Медведи (красная линия), если не опомнятся Быки (синяя линия):

Уважаемый Yousufkhodja Sultonov, Вы демонстрируете  в качестве аргумента минутный график. Но на минутном графике можно прогнозировать максимум на 15 минут вперёд. А ведь мы имеем дело с полугодовым трендом. Другое дело взять дневные свечи:

Как видно из графика, мы имеем явную дивергенцию, которая позволяет нам предполагать возможный разворот вниз, или, по крайней мере надвигающийся флет. Между тем, наличие дивергенции не является 100% гарантией прогноза. На рисунке желтым цветом показаны недельные свечи. Как видно, четыре последних недельных свечи уверенно смотрят вверх. Поэтому делать вывод о 100%-ном развороте вниз - с моей стороны легкомысленно.

 
Victor Ziborov:

Уважаемый Yousufkhodja Sultonov, Вы демонстрируете  в качестве аргумента минутный график. Но на минутном графике можно прогнозировать максимум на 15 минут вперёд. А ведь мы имеем дело с полугодовым трендом. Другое дело взять дневные свечи:

Как видно из графика, мы имеем явную дивергенцию, которая позволяет нам предполагать возможный разворот вниз, или, по крайней мере надвигающийся флет. Между тем, наличие дивергенции не является 100% гарантией прогноза. На рисунке желтым цветом показаны недельные свечи. Как видно, четыре последних недельных свечи уверенно смотрят вверх. Поэтому делать вывод о 100%-ном развороте вниз - с моей стороны легкомысленно.

На ТФ М1 с периодом 1000 баров делаются оперативные прогнозы. Для того, чтобы узнать об оптимальных периодах расчета на других ТФ я жду советника для тестирования индикатора. Тогда будем приступать к долгосрочному и среднесрочному прогнозированию. Индикатор позволяет использовать ТФ М1 с большими периодами. Все впереди. С уважением.
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