Сигнал по EURUSD - страница 19

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Mickey Moose:

я сделал в свое время советника который постоянно отодвигал стоплосс от цены

Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.

 
Vitaly Muzichenko:

Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.


Бывает, а так как я терминал вообще редко открываю стоп не ставлю. Счет на виду, если что сигнал о закрытии на телефон придет

 

Наш путь долог и тернист на пути к верху.)) Выбило по тейку. Поставил еще на бай, хотя зарекался в пятницу вечером не работать.

                                                                                                                                                                                                 Уж очень точка  входа красивая.

 
Vitaly Muzichenko:

Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.

В данном конкретном случае я посоветовал разместить стоп-лосс за локальным минимумом. Так надёжнее.

Вы правы, коллега, что переносить стоп-лосс в сторону убытка- не лучшее занятие. Поэтому лучше его ставить так, чтобы его срабатывание свидетельствовало об изменении логики движения валютной пары. В данном примере стоп за локальным минимумом означает конец волны, с которой мы рассчитываем получить профит.

 
Vadim Zotov:

В данном конкретном случае я посоветовал разместить стоп-лосс за локальным минимумом. Так надёжнее.

Вы правы, коллега, что переносить стоп-лосс в сторону убытка- не лучшее занятие. Поэтому лучше его ставить так, чтобы его срабатывание свидетельствовало об изменении логики движения валютной пары. В данном примере стоп за локальным минимумом означает конец волны, с которой мы рассчитываем получить профит.


то есть входим "по монетке"  и ставим стоп чтобы он сработал?

 
Aleksandr Yakovlev:

Наш путь долог и тернист на пути к верху.)) Выбило по тейку. Поставил еще на бай, хотя зарекался в пятницу вечером не работать.

                                                                                                                                                                                                 Уж очень точка  входа красивая.

у вас  индикаторы для красоты?

Не хотели бы от розовой  продаться?

Спасибо!

 
tuma_news:

у вас  индикаторы для красоты?

Не хотели бы от розовой  продаться?

Спасибо!


Нет перехая. После гэпа быстрое возвращение к прежней цене - говорит о том , что вниз не пускают.Чисто мое мнение, ползем        вверх. Насчет индиков- 3шт. для красоты По сути нужен только 1 , 2_й чисто информативный. Остальные для отвода глаз.Не моих.
 
Aleksandr Yakovlev:

Нет перехая. После гэпа быстрое возвращение к прежней цене - говорит о том , что вниз не пускают.Чисто мое мнение, ползем        вверх. Насчет индиков- 3шт. для красоты По сути нужен только 1 , 2_й чисто информативный. Остальные для отвода глаз.Не моих.

На  Стахостике  я увидел  продажную формацию, вот и спросил про индикаторы)))

Ладно , хорошо.

Занимаемся, парни )

Спасибо!)

 

Всегда пожалуйста. Обращайтесь.)))

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Короч коррекция чуть-чуть по длине не дотянула вниз, зато по времени как раз около 10 дней была. Сейчас получается волна вверх по принципу подобия, потом опять коррекция и опять наверх и вот эта коррекция а потом вверх может около 2-х мес длиться. Пока нет нареканий к форме движений и больших отклонений :)



https://www.mql5.com/ru/forum/213085/page12#comment_5672480

немного для хронологии

прошел 1мес и коррекция произошла, если провести диагональ через размеченный центр структурки, то она будет поддержкой + нижняя граница регрессии. Если проецировать дальше, то на рост можно отвести где-то месяц, по целям не уверен, но может быть как минимум 4500 п. Это так, обзорный, не для торговли, и по таймингам +- пока все совпадает.


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