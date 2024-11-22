Сигнал по EURUSD - страница 19
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я сделал в свое время советника который постоянно отодвигал стоплосс от цены
Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.
Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.
Бывает, а так как я терминал вообще редко открываю стоп не ставлю. Счет на виду, если что сигнал о закрытии на телефон придет
Наш путь долог и тернист на пути к верху.)) Выбило по тейку. Поставил еще на бай, хотя зарекался в пятницу вечером не работать.
Уж очень точка входа красивая.
Я тоже когда-то двигал стоплосс в сторону убытка, в итоге пришёл Николай Моржов. С тех пор не двигаю, депозит живёт долго.
В данном конкретном случае я посоветовал разместить стоп-лосс за локальным минимумом. Так надёжнее.
Вы правы, коллега, что переносить стоп-лосс в сторону убытка- не лучшее занятие. Поэтому лучше его ставить так, чтобы его срабатывание свидетельствовало об изменении логики движения валютной пары. В данном примере стоп за локальным минимумом означает конец волны, с которой мы рассчитываем получить профит.
В данном конкретном случае я посоветовал разместить стоп-лосс за локальным минимумом. Так надёжнее.
Вы правы, коллега, что переносить стоп-лосс в сторону убытка- не лучшее занятие. Поэтому лучше его ставить так, чтобы его срабатывание свидетельствовало об изменении логики движения валютной пары. В данном примере стоп за локальным минимумом означает конец волны, с которой мы рассчитываем получить профит.
то есть входим "по монетке" и ставим стоп чтобы он сработал?
Наш путь долог и тернист на пути к верху.)) Выбило по тейку. Поставил еще на бай, хотя зарекался в пятницу вечером не работать.
Уж очень точка входа красивая.
у вас индикаторы для красоты?
Не хотели бы от розовой продаться?
Спасибо!
у вас индикаторы для красоты?
Не хотели бы от розовой продаться?
Спасибо!
Нет перехая. После гэпа быстрое возвращение к прежней цене - говорит о том , что вниз не пускают.Чисто мое мнение, ползем вверх. Насчет индиков- 3шт. для красоты По сути нужен только 1 , 2_й чисто информативный. Остальные для отвода глаз.Не моих.
Нет перехая. После гэпа быстрое возвращение к прежней цене - говорит о том , что вниз не пускают.Чисто мое мнение, ползем вверх. Насчет индиков- 3шт. для красоты По сути нужен только 1 , 2_й чисто информативный. Остальные для отвода глаз.Не моих.
На Стахостике я увидел продажную формацию, вот и спросил про индикаторы)))
Ладно , хорошо.
Занимаемся, парни )
Спасибо!)
Всегда пожалуйста. Обращайтесь.)))
Короч коррекция чуть-чуть по длине не дотянула вниз, зато по времени как раз около 10 дней была. Сейчас получается волна вверх по принципу подобия, потом опять коррекция и опять наверх и вот эта коррекция а потом вверх может около 2-х мес длиться. Пока нет нареканий к форме движений и больших отклонений :)
https://www.mql5.com/ru/forum/213085/page12#comment_5672480
немного для хронологии
прошел 1мес и коррекция произошла, если провести диагональ через размеченный центр структурки, то она будет поддержкой + нижняя граница регрессии. Если проецировать дальше, то на рост можно отвести где-то месяц, по целям не уверен, но может быть как минимум 4500 п. Это так, обзорный, не для торговли, и по таймингам +- пока все совпадает.