Сигнал по EURUSD - страница 13

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Aleksej Kravcenko:

только наверх!!


Явных признаков по паре для продажи нет.

А вот "агрызок"  продать самый момент.

 

Завтра пятница 1 сентября 2017. Будет NonFarm. Скорее всего, будет попытка преодолеть недельный максимум 1.2070. Это максимальная цена за последние 30 месяцев. Но лично я в этом участвовать не буду. Не умею торговать, когда конкуренция экстремумов. У меня лучше получается во флете: здесь можно усредниться, если не туда открыл позицию.

 

Хочется чтобы было так)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Хочется чтобы было так)))

Возможно будет развод на нонках, на это очень похоже

 
Vitaly Muzichenko:

Возможно будет развод на нонках, на это очень похоже


не будет никакого "развода"

 

Сейчас 1 сентября 2017, пятница, 15:40. 10 минут назад вышли ожидаемые нами новости по безра_ботице в США (Non-farm Payrolls): Как видно, факт = 156K, а прогноз = 180K. То есть факт оказался хуже прогноза для USD на 24K. Значит цена должна двинуться против USA, то есть EURUSD - вверх. И действительно, на графике мы видим цена сначала ушла вверх на 60 пунктов, а теперь консолидируется. Обычно, значительные движения происходят, если NonFarm оказывается больше 200K. Поскольку сейчас мы имеем 156K, нам не следует ожидать значительных движений по EURUSD.


Unemployment - Великобритания - Фундаментальный анализ - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Unemployment - Великобритания - Фундаментальный анализ - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Unemployment rate — количество безработных по отношению к численности трудоспособного населения. Claimant count — наиболее регулярный показатель...
 
Victor Ziborov:

Сейчас 1 сентября 2017, пятница, 15:40. 10 минут назад вышли ожидаемые нами новости по безработице в США(NonFarm): Как видно, факт = 156K, а прогноз = 180K. То есть факт оказался хуже прогноза для USD на 24K. Значит цена должна двинуться против USA, то есть EURUSD - вверх. И действительно, на графике мы видим цена сначала ушла вверх на 60 пунктов, а теперь консолидируется. Обычно, значительные движения происходят, если NonFarm оказывается больше 200K. Поскольку сейчас мы имеем 156K, нам не следует ожидать значительных движений по EURUSD.



ок, как расчитывается зависимость хода цены на новости при несовпадении данных?

 

8 патернов нашел на истории в 5000 м30 баров


 
Mickey Moose:

ок, как расчитывается зависимость хода цены на новости при несовпадении данных?

Уважаемый, какие данные ? Есть факт (актуальное), и есть прогноз (смотрите Экономический календарь). Чем больше разница: факт минус прогноз, тем больше движение цены. Если NonFarm оказывается большим 200K, то это вызывает значительные движения. Это общеизвестные факты. Сейчас актуальное(то есть факт) = 156K. Это не должно вызвать значительных движений цены. Смотрите Экономический календарь (а предложения начинайте с большой буквы - это уважение к своим читателям):

https://www.mql5.com/ru/economic-calendar

Экономический календарь - экономические индикаторы и события - MQL5.community
Экономический календарь - экономические индикаторы и события - MQL5.community
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
Victor Ziborov:

Уважаемый, какие данные ? Есть факт (актуальное), и есть прогноз (смотрите Экономический календарь). Чем больше разница: факт минус прогноз, тем больше движение цены. Если NonFarm оказывается большим 200K, то это вызывает значительные движения. Это общеизвестные факты. Сейчас актуальное(то есть факт) = 156K. Это не должно вызвать значительных движений цены. Смотрите Экономический календарь (а предложения начинайте с большой буквы - это уважение к своим читателям):

https://www.mql5.com/ru/economic-calendar


Ещё раз, но другими словами:

сейчас была разница в показателях между фактами и прогнозами

график не сдвинулся с места

далее цитирую "Значит цена должна двинуться против USA, то есть EURUSD - вверх"


но если там все движение настроено на поход в низ изначально то какие это общеизвестные факты? Я например умею читать такие новости чуть хуже чем никак.

мне кажется что - то тут не сходится

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