Сигнал по EURUSD - страница 11
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Приветик, парни )
вниз кто-то цель видит по Евро/юсд ?
Имею ввиду на месяц или 2.
Спасибо!
Мюррей говорит, что скоро достигнем идеального уровня для продажи. Закроем на уровне центра - синяя горизонталь.
https://www.mql5.com/ru/charts/7532929/eurusd-h4-fbs-inc
1,1290 ???
примерно 1000 погрешности в любую сторону, точно сказать никто не сможет
Спасибо парни за ответы.
У меня такие цифры:
или возврат к 1,04, или 0,85(это мой прогноз),или 1,07(моё предположение и к 1,25)
Вверху точки для целей 1,1920/30.
Но сейчас точно не надо солить.
На неделях выгладит очень устрашающе, и сигналов вниз пока нет совсем, даже намёка вниз нет
17.08.17 на Н 4 началась первая восходящая волна. 23.08.17 первая подволна третьей волны. Сегодня шпарит третья подволна третьей волны.
Ждем коррекцию (4 подволна третьей волны) покупка и катимся в пятой подволне третьей волны , за 1.19, далее коррекция 4-ая волна и далее пятая в район 1.20
Как то так
Как то так
Ниже 1.1826 никак не может упасть (1.1826) максимум первой подволны третьей волны ориентировочно 1.1845-1.1840
Можем дойти до уровня 1.1770. Уровень встречался 8 января. Хотя он может быть уже размазанным.