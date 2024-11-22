Сигнал по EURUSD - страница 11

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tuma_news:

Приветик, парни )

вниз кто-то цель видит по Евро/юсд ?

Имею ввиду  на месяц или 2.

Спасибо!

Мюррей говорит, что скоро достигнем идеального уровня для продажи. Закроем на уровне центра - синяя горизонталь.


 
trader781:

https://www.mql5.com/ru/charts/7532929/eurusd-h4-fbs-inc

1,1290  ???
 
tuma_news:
1,1290  ???

примерно 1000 погрешности в любую сторону, точно сказать никто не сможет

 

Спасибо парни за ответы.

У меня такие цифры:

или  возврат  к 1,04, или 0,85(это мой прогноз),или 1,07(моё предположение и к 1,25)

Вверху точки для целей 1,1920/30.

Но сейчас точно не надо солить.

 

На неделях выгладит очень устрашающе, и сигналов вниз пока нет совсем, даже намёка вниз нет


 

17.08.17 на Н 4 началась первая восходящая волна. 23.08.17 первая подволна третьей волны. Сегодня шпарит третья подволна третьей волны.

Ждем коррекцию (4 подволна третьей волны) покупка и катимся в пятой подволне третьей волны ,  за 1.19, далее коррекция 4-ая волна и далее пятая в район 1.20

 
в любом случае у каждого свой депо
 

Как то так


 
Aleksandr Yakovlev:

Как то так


Ниже 1.1826 никак не может упасть (1.1826) максимум первой подволны третьей волны ориентировочно 1.1845-1.1840

 

Можем дойти до уровня 1.1770. Уровень встречался 8 января. Хотя он может быть уже размазанным.

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