Сигнал по EURUSD - страница 17

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Targ:

Здравствуйте.

Вопрос не по теме данной ветки, но как я вижу здесь есть хоть какое то общение. Подскажите где можно задать вопрос компании MetaQuotes Software, разработчикам МТ4.

В сервисдеске если вопрос того стоит, или создайте отдельную тему с вопросом на форуме.

https://www.mql5.com/ru/users/targ/servicedesk

 
Vitalii Ananev:
В сервисдеске если вопрос того стоит, или создайте отдельную тему с вопросом на форуме.

https://www.mql5.com/ru/users/targ/servicedesk


Спасибо. Глянул по ссылке. Там тема по МТ5. Но тем не менее попробую задать его там.

 

Уровни разворота

1.2015 - сильный уровень для старта входа в позицию

Моя рекомендация

Начинаем покупать от уровня 1.2015 с цель продажи на уровнях

1.2070

1.2095 


Уровни сопротивления

1.2135 - 3 цель

1.2095 - 2 цель

1.2070 - 1 цель

Уровни поддержки

1.2015 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)

1.1985 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)

1.1950 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)

Файлы:
gold8.PNG  102 kb
 
Viktor Korchagin:

блин завязывай со своими прогнозами )))


Как и говорил, медленно но верно ползем вниз. Уже 1.1953

 
Aleksandr Yakovlev:

Должны пойти вниз



Viktor Korchagin:

блин завязывай со своими прогнозами )))


Вот и дошли до уровня  1.1870. Если интересно, могу дальше предположить ход цены.

 
Aleksandr Yakovlev:

Должны пойти вниз



Дошли до 1.1870, как и предполагал ранее.
 
Есть несколько вариантов, надо быть аккуратней. По мне так сходим еще вниз до уровня 1.1724, но могу ошибаться.
 
Aleksandr Yakovlev:
Есть несколько вариантов, надо быть аккуратней. По мне так сходим еще вниз до уровня 1.1724, но могу ошибаться.

Ну что это за стрелочки туда или сюда? Вас же и другие  читают.

 
Mickey Moose:

Ну что это за стрелочки туда или сюда? Вас же и другие  читают.


Постараюсь в следующий раз поконкретнее писать. У меня просто 1 сделка в щорт уже стоит с БУ, вот и не знаю, то ли зафиксировать прибыль или ждать последующего снижения. Ситуация какая то не определенная.

 
Aleksandr Yakovlev:

Постараюсь в следующий раз поконкретнее писать. У меня просто 1 сделка в щорт уже стоит с БУ, вот и не знаю, то ли зафиксировать прибыль или ждать последующего снижения. Ситуация какая то не определенная.


Вас никто не торопит

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