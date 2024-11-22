Сигнал по EURUSD - страница 17
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Здравствуйте.
Вопрос не по теме данной ветки, но как я вижу здесь есть хоть какое то общение. Подскажите где можно задать вопрос компании MetaQuotes Software, разработчикам МТ4.
https://www.mql5.com/ru/users/targ/servicedesk
В сервисдеске если вопрос того стоит, или создайте отдельную тему с вопросом на форуме.
https://www.mql5.com/ru/users/targ/servicedesk
Спасибо. Глянул по ссылке. Там тема по МТ5. Но тем не менее попробую задать его там.
Уровни разворота
1.2015 - сильный уровень для старта входа в позицию
Моя рекомендация
Начинаем покупать от уровня 1.2015 с цель продажи на уровнях
1.2070
1.2095
Уровни сопротивления
1.2135 - 3 цель
1.2095 - 2 цель
1.2070 - 1 цель
Уровни поддержки
1.2015 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)
1.1985 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)
1.1950 - % 5 от баланса в лонг (покупаем)
блин завязывай со своими прогнозами )))
Как и говорил, медленно но верно ползем вниз. Уже 1.1953
Должны пойти вниз
блин завязывай со своими прогнозами )))
Вот и дошли до уровня 1.1870. Если интересно, могу дальше предположить ход цены.
Должны пойти вниз
Дошли до 1.1870, как и предполагал ранее.
Есть несколько вариантов, надо быть аккуратней. По мне так сходим еще вниз до уровня 1.1724, но могу ошибаться.
Ну что это за стрелочки туда или сюда? Вас же и другие читают.
Ну что это за стрелочки туда или сюда? Вас же и другие читают.
Постараюсь в следующий раз поконкретнее писать. У меня просто 1 сделка в щорт уже стоит с БУ, вот и не знаю, то ли зафиксировать прибыль или ждать последующего снижения. Ситуация какая то не определенная.
Постараюсь в следующий раз поконкретнее писать. У меня просто 1 сделка в щорт уже стоит с БУ, вот и не знаю, то ли зафиксировать прибыль или ждать последующего снижения. Ситуация какая то не определенная.
Вас никто не торопит