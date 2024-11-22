Сигнал по EURUSD - страница 12

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Aleksandr Yakovlev:

Можем дойти до уровня 1.1770. Уровень встречался 8 января. Хотя он может быть уже размазанным.


идет только вверх цель 1.20

 
 

2 волны вверх

в следующую пятницу посмотрим прав я был или нет


По моей ТС ращу лося до разворота и потом вниз до линии указанной на скрине, точность прогноза 80%


открыл график - растет, значит надо шортить пока растет, мое мнение не поменяЛОСЬ

[Удален]  

Короч коррекция чуть-чуть по длине не дотянула вниз, зато по времени как раз около 10 дней была. Сейчас получается волна вверх по принципу подобия, потом опять коррекция и опять наверх и вот эта коррекция а потом вверх может около 2-х мес длиться. Пока нет нареканий к форме движений и больших отклонений :)


 

Уходим на коррекцию, пока 4-ая волна не отработается вверх никак не пойдет. По окончании 4-ой стартуем на север 1.2150-1.218029.08.17

 
Дойдем до 1.12, вопрос когда.
 
Ivan Butko:
На D1 флаг?

Да, ты был прав. Это был флаг и он отработался. Но почему ты не открылся? А? Потому что неудачник? Не отвечай, это риторический вопрос

 

Как то так


 
Zaur Fatuhin:
Дойдем до 1.12, вопрос когда.

можем немного не долететь



Долил в шорты.

какое облегчение...

 

только наверх!!

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