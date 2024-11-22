Сигнал по EURUSD - страница 18
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Да дело не в торпливости. Я создал эту тему и по ней пишу в меру поступлений сигналов или по результатам отработанных моих прогнозов. От вас поступило предложение (замечание) , и я ответил.)))
Вниз конечно интересней поддержка 1,18537 и 1,18200 а сопротивление 1,19206 и 1,19543 - до выборов можно и пофлэтить )
Вниз конечно интересней поддержка 1,18537 и 1,18200 а сопротивление 1,19206 и 1,19543 - до выборов можно и пофлэтить )
а потом только успеть закупится
Есть сигнал, пойдем вверх))) Поставил отложенник.
никогда не вхожу отложенниками - считай дарить кому - то часть хода.
да и думаю такие цены как сейчас мы не скоро увидим
Что-то резко вниз пошло. Уже до 1.1930 достало. До стоп-лосса совсем близко.
Думаю, стоп-лосс лучше перенести ниже, на 1.1897, чтобы он хотя бы за локальным минимумом был.
Думаю, стоп-лосс лучше перенести ниже, на 1.1897, чтобы он хотя бы за локальным минимумом был.
я сделал в свое время советника который постоянно отодвигал стоплосс от цены