Сигнал по EURUSD - страница 18

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Mickey Moose:

Вас никто не торопит


Да дело не в торпливости. Я создал эту тему и по ней пишу в меру поступлений сигналов или по результатам отработанных моих прогнозов. От вас поступило предложение (замечание) , и я ответил.)))

[Удален]  

Вниз конечно интересней поддержка 1,18537 и 1,18200 а сопротивление 1,19206 и 1,19543 - до выборов можно и пофлэтить )

 
Petr Baskakov:

Вниз конечно интересней поддержка 1,18537 и 1,18200 а сопротивление 1,19206 и 1,19543 - до выборов можно и пофлэтить )


а потом только успеть закупится

 
Есть сигнал, пойдем вверх))) Поставил отложенник.
 
Aleksandr Yakovlev:
Есть сигнал, пойдем вверх))) Поставил отложенник.

никогда не вхожу отложенниками - считай дарить кому - то часть хода.

да и думаю такие цены как сейчас мы не скоро увидим

 
Стандартная ситуация с ложным пробоем и походом вверх. Думаю скоро дойдем до следующего уровня. Всем профитов.)))
 
Потихоньку ползем вверх. Выставил БУ. Можно и до понедельника оставить. Прирост депозита за неделю 162 %.
 

Что-то резко вниз пошло. Уже до 1.1930 достало. До стоп-лосса совсем близко.

 

Думаю, стоп-лосс лучше перенести ниже, на 1.1897, чтобы он хотя бы за локальным минимумом был.

 
Vadim Zotov:

Думаю, стоп-лосс лучше перенести ниже, на 1.1897, чтобы он хотя бы за локальным минимумом был.


я сделал в свое время советника который постоянно отодвигал стоплосс от цены

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