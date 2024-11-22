Сигнал по EURUSD - страница 2
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Линию можно нарисовать только тогда, когда цена уже ушла от первоначального места.
Розовая линия на картинке выше появляется в лучшем случае 31 июля. Весь основной тренд пропущен.
Всё что нужно было - это с 10 по 14 встать в покупку на том основании, что до это несколько месяцев всё шло вверх. Поставить стоп на 1.13, как уровень, где последний раз было много stopout.
После этого самая сложная задача - ничего не делать. Никаких линий, дивергенций, МАКД и прочего мозгозасирательства.
Извини конечно. Но видимо ты не понял. Я щас не о сигнале на покупку. Розовая линия это сигнал на продажу.
Отмотайте назад немного, такая же ситуация, линия на продажу, после чего упорно вверх.
Отмотайте назад немного, такая же ситуация, линия на продажу, после чего упорно вверх.
Как много противоречий в ваших парах.
Или же цель хотя бы по парам указывайте: 20, 100, 500... пунктов
Как много противоречий в ваших парах.
Или же цель хотя бы по парам указывайте: 20, 100, 500... пунктов
Обсудите мои цели. Верно я мыслю или нет? Если закрепляемся на уровне 1.1800 то цель ближайшая 1.1890. Если ниже пойдем 1.1800 то цель будет 1.1750-1.1700
Обсудите мои цели. Верно я мыслю или нет? Если закрепляемся на уровне 1.1800 то цель ближайшая 1.1890. Если ниже пойдем 1.1800 то цель будет 1.1750-1.1700
Согласен полностью, здесь в данный момент как раз ситуация 50 на 50. По евро напрашивается коррекция вниз, но тренд основной вверх.
По нижнему графику у меня, как раз в реале такие же почти сделки.
Согласен полностью, здесь в данный момент как раз ситуация 50 на 50. По евро напрашивается коррекция вниз, но тренд основной вверх.
По нижнему графику у меня, как раз в реале такие же почти сделки.
Фуух, а я думал я совсем чайник в торговле. Оказывается шарю молость. Спасибо за ответ.
Как много противоречий в ваших парах.
Или же цель хотя бы по парам указывайте: 20, 100, 500... пунктов
А в чём противоречия?
tp нет, sl везде % от депозита.
Я редко исключаю такой сценарий развития событий
Интересное видео, наверно и я так же ( вот вот сейчас....)))))