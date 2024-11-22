Сигнал по EURUSD - страница 7

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Никогда не делал прогнозы :) 

Ниже тот кусок истории который накладывался на текущий момент


 
Andrey Miguzov:

Никогда не делал прогнозы :) 

Ниже тот кусок истории который накладывался на текущий момент


А не недельном графике что показывает?
 

На дневке большая перекупленность


На часовике идет поджатие к низу.

Навряд ли вверх пустят


 
Aleksandr Yakovlev:

На дневке большая перекупленность


На часовике идет поджатие к низу.

Навряд ли вверх пустят


Даже на недельном перекупленность, поэтому и считаю, что вниз должна пойти. Хотя и при наличии перекупленности на недельном графике тренд вверх может продолжаться ещё долго.
 
khorosh:
А не недельном графике что показывает?

на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:

В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.

 
Andrey Miguzov:

на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:

В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.

Слабо верю в этот индикатор. Вы из своего опыта, что можете сказать о нём.
 
khorosh:
Слабо верю в этот индикатор. Вы из своего опыта, что можете сказать о нём.

После долгих поисков пришёл к выводу, что прошлые значения цены не оказывают значимого влияния на будущие движения. На любом TF и временном горизонте. Это относится не только к обсуждаемому индикатору. Больше в это направление не смотрю...

Но тут есть момент > если у меня не получилось - это не значит, что у других тоже не получится :) 

Смотреть на нем как раньше отрабатывали "уровни" и прочие построения в похожих ситуациях довольно забавно...

 

Встал отложенником в шорт на короткую позицию до 1.1690.Возможно пойдем и ниже.


[Удален]  
Andrey Miguzov:

на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:

В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.


Хорошо рисует! :) мой прогноз аналогичный

до 1.15 снизиться еще вполне, что бы разрядить перекупленность, затем дальше рост по тренду

 
Andrey Miguzov:

После долгих поисков пришёл к выводу, что прошлые значения цены не оказывают значимого влияния на будущие движения. На любом TF и временном горизонте. Это относится не только к обсуждаемому индикатору. Больше в это направление не смотрю...

Но тут есть момент > если у меня не получилось - это не значит, что у других тоже не получится :) 

Смотреть на нем как раньше отрабатывали "уровни" и прочие построения в похожих ситуациях довольно забавно...


влияют больше чем все новости и ожидания вместе взятые

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