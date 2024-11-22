Сигнал по EURUSD - страница 7
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Никогда не делал прогнозы :)
Ниже тот кусок истории который накладывался на текущий момент
Никогда не делал прогнозы :)
Ниже тот кусок истории который накладывался на текущий момент
На дневке большая перекупленность
На часовике идет поджатие к низу.
Навряд ли вверх пустят
На дневке большая перекупленность
На часовике идет поджатие к низу.
Навряд ли вверх пустят
А не недельном графике что показывает?
на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:
В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.
на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:
В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.
Слабо верю в этот индикатор. Вы из своего опыта, что можете сказать о нём.
После долгих поисков пришёл к выводу, что прошлые значения цены не оказывают значимого влияния на будущие движения. На любом TF и временном горизонте. Это относится не только к обсуждаемому индикатору. Больше в это направление не смотрю...
Но тут есть момент > если у меня не получилось - это не значит, что у других тоже не получится :)
Смотреть на нем как раньше отрабатывали "уровни" и прочие построения в похожих ситуациях довольно забавно...
Встал отложенником в шорт на короткую позицию до 1.1690.Возможно пойдем и ниже.
на недельном данных маловато - совсем бред рисует. На дневках на месяц вперед так:
В профиле есть ссылка - качай он бесплатный. Только это не прогноз. Он всего лишь показывает, что было раньше при похожем поведении цены.
Хорошо рисует! :) мой прогноз аналогичный
до 1.15 снизиться еще вполне, что бы разрядить перекупленность, затем дальше рост по тренду
После долгих поисков пришёл к выводу, что прошлые значения цены не оказывают значимого влияния на будущие движения. На любом TF и временном горизонте. Это относится не только к обсуждаемому индикатору. Больше в это направление не смотрю...
Но тут есть момент > если у меня не получилось - это не значит, что у других тоже не получится :)
Смотреть на нем как раньше отрабатывали "уровни" и прочие построения в похожих ситуациях довольно забавно...
влияют больше чем все новости и ожидания вместе взятые