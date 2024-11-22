Сигнал по EURUSD - страница 9

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закрыл половину, остальное в б/у и пусть идет куда ей надо... может и дольюсь на откате, при соответствующих условиях


 

есть повод долиться стоп общий, если вынесет, то на забор


 
На D1 флаг?
 

с забором повременю, не хочется упускать хорошую точку входа


 
 




ИМХО

 

вот же скучно людям) 

нет чтобы надеть шорты пару недель назад и забыть

 
Alexander Ivanov:




ИМХО


уж очень страшную картинку рисуете, пожалуй, закрою один ордер, теперь уже и не страшно


 

переворачиваюсь в шорт, но допускаю ещё движуху вверх

 
Rafil Nurmukhametov:

переворачиваюсь в шорт, но допускаю ещё движуху вверх


моржей на шорты хватит?

я то все равно буду их держать.
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