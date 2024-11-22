Сигнал по EURUSD - страница 9
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закрыл половину, остальное в б/у и пусть идет куда ей надо... может и дольюсь на откате, при соответствующих условиях
есть повод долиться стоп общий, если вынесет, то на забор
с забором повременю, не хочется упускать хорошую точку входа
ИМХО
вот же скучно людям)
нет чтобы надеть шорты пару недель назад и забыть
ИМХО
уж очень страшную картинку рисуете, пожалуй, закрою один ордер, теперь уже и не страшно
переворачиваюсь в шорт, но допускаю ещё движуху вверх
переворачиваюсь в шорт, но допускаю ещё движуху вверх
моржей на шорты хватит?я то все равно буду их держать.