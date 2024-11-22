Сигнал по EURUSD - страница 21

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Ветка про EURUSD. Нужно внимательнее.

 
Господа, вставляйте не файлы и ссылки, а посты и рисунки в пост, так проще смотреть.
 

Как видно из графика EURUSD D1, с середины сентября 2017 каждая последующая недельная свеча (показана желтым цветом) оказывается ниже предыдущей (почти каждая).

Кроме того, столбики диаграммы MACD располагаются в отрицательной обрасти. Мы не наблюдаем признаков дивергенции-конвергенции. Отсюда делаем вывод о том, что начавшаяся неделя с 13 ноября 2017 принесёт снижение цены на EURUSD. То есть тренд вниз EURUSD будет продолжаться по прежнему.


 

На данный момент границы каналов на 1.1680 и 1.1760 Внизу 1.1460.

Приятного просмотра без ссылки).


 



Вверх и только вверх )))

 

Ну что, уважаемые трейдеры, готовы к сегодняшним движениям?

А день похоже будет интересным.   Выступление президента ЕЦБ Марио Драги и выступление председателя ФРС Джанет Иеллен не считая других новостных факторов, думаю приведут к активным движениям.

 
Aleksandr Yakovlev:



Вверх и только вверх )))


)))

Всё возможно, но если скажет Драги и Иеллен.

А если скажут вниз тогда что? Держать вверх?О_о

 

Доброго дня Господа Трейдеры!

 
Speculator:

Доброго дня Господа Трейдеры!


Доброго.

Соглашусь. У меня покуда что тоже диапазон в зеленом определён. Но там трендовых много. И что скажут главные банкиры?

По ходу событий  буду принимать решение. Во всяком случае сегодня дадут направление.


 

Может EURUSD вверх пойдет?

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