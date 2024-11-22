Сигнал по EURUSD - страница 21
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Ветка про EURUSD. Нужно внимательнее.
Как видно из графика EURUSD D1, с середины сентября 2017 каждая последующая недельная свеча (показана желтым цветом) оказывается ниже предыдущей (почти каждая).
Кроме того, столбики диаграммы MACD располагаются в отрицательной обрасти. Мы не наблюдаем признаков дивергенции-конвергенции. Отсюда делаем вывод о том, что начавшаяся неделя с 13 ноября 2017 принесёт снижение цены на EURUSD. То есть тренд вниз EURUSD будет продолжаться по прежнему.
На данный момент границы каналов на 1.1680 и 1.1760 Внизу 1.1460.
Приятного просмотра без ссылки).
Вверх и только вверх )))
Ну что, уважаемые трейдеры, готовы к сегодняшним движениям?
А день похоже будет интересным. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги и выступление председателя ФРС Джанет Иеллен не считая других новостных факторов, думаю приведут к активным движениям.
Вверх и только вверх )))
)))
Всё возможно, но если скажет Драги и Иеллен.
А если скажут вниз тогда что? Держать вверх?О_о
Доброго дня Господа Трейдеры!
Доброго дня Господа Трейдеры!
Доброго.
Соглашусь. У меня покуда что тоже диапазон в зеленом определён. Но там трендовых много. И что скажут главные банкиры?
По ходу событий буду принимать решение. Во всяком случае сегодня дадут направление.
Может EURUSD вверх пойдет?