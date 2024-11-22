Сигнал по EURUSD - страница 22

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Aleksandr Yakovlev:



Вверх и только вверх )))


Пока движемся вверх как и предполагал)))


 

Уперлись в круглый уровень. Дальше что?

 

 
Uladzimir Izerski:

Уперлись в круглый уровень. Дальше что?

 


Как шорты поживают?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Как шорты поживают?)))


Это же круглый уровень.

 
 

3,5 часа, полет нормальный, скоро выйдем на околоуровневую орбиту)))

 

Закрыл позицию, прибыль 100 пунктов. Хороший день сегодня. Прирост к депозиту более 50% за сегодня.

 
Victor Ziborov:

Как видно из графика EURUSD D1, с середины сентября 2017 каждая последующая недельная свеча (показана желтым цветом) оказывается ниже предыдущей (почти каждая).

Кроме того, столбики диаграммы MACD располагаются в отрицательной обрасти. Мы не наблюдаем признаков дивергенции-конвергенции. Отсюда делаем вывод о том, что начавшаяся неделя с 13 ноября 2017 принесёт снижение цены на EURUSD. То есть тренд вниз EURUSD будет продолжаться по прежнему.

Сегодня 14 ноября 2017 с 8:00 утра началось сильное движение вверх на 140 пп. Буквально вчера я прогнозировал вниз по тренду. Почему, вдруг, она пошла вверх ? Не понимаю. Может, нужно понять, что EURUSD является самой непредсказуемой парой, и нечего с ней вообще связываться ! 

 
Victor Ziborov:

Сегодня 14 ноября 2017 с 8:00 утра началось сильное движение вверх на 140 пп. Буквально вчера я прогнозировал вниз по тренду. Почему, вдруг, она пошла вверх ? Не понимаю. Может, нужно понять, что EURUSD является самой непредсказуемой парой, и нечего с ней вообще связываться ! 

Конечно, эта пара как раз таки и предназначена для отъёма денег у населения, и к ней привлекают внимание самым низким спредом. Кто-то раньше это понимает и с неё уходит, а кто-то позже.

 

Все пары одинаковые и все от уровней работают

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