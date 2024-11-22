Сигнал по EURUSD - страница 22
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Вверх и только вверх )))
Пока движемся вверх как и предполагал)))
Уперлись в круглый уровень. Дальше что?
Уперлись в круглый уровень. Дальше что?
Как шорты поживают?)))
Как шорты поживают?)))
Это же круглый уровень.
3,5 часа, полет нормальный, скоро выйдем на околоуровневую орбиту)))
Закрыл позицию, прибыль 100 пунктов. Хороший день сегодня. Прирост к депозиту более 50% за сегодня.
Как видно из графика EURUSD D1, с середины сентября 2017 каждая последующая недельная свеча (показана желтым цветом) оказывается ниже предыдущей (почти каждая).
Кроме того, столбики диаграммы MACD располагаются в отрицательной обрасти. Мы не наблюдаем признаков дивергенции-конвергенции. Отсюда делаем вывод о том, что начавшаяся неделя с 13 ноября 2017 принесёт снижение цены на EURUSD. То есть тренд вниз EURUSD будет продолжаться по прежнему.
Сегодня 14 ноября 2017 с 8:00 утра началось сильное движение вверх на 140 пп. Буквально вчера я прогнозировал вниз по тренду. Почему, вдруг, она пошла вверх ? Не понимаю. Может, нужно понять, что EURUSD является самой непредсказуемой парой, и нечего с ней вообще связываться !
Сегодня 14 ноября 2017 с 8:00 утра началось сильное движение вверх на 140 пп. Буквально вчера я прогнозировал вниз по тренду. Почему, вдруг, она пошла вверх ? Не понимаю. Может, нужно понять, что EURUSD является самой непредсказуемой парой, и нечего с ней вообще связываться !
Конечно, эта пара как раз таки и предназначена для отъёма денег у населения, и к ней привлекают внимание самым низким спредом. Кто-то раньше это понимает и с неё уходит, а кто-то позже.
Все пары одинаковые и все от уровней работают