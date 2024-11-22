Сигнал по EURUSD - страница 20

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Как видно из графика H4 EURUSD, прошлую неделю можно назвать флетовой неделей.  Я предполагаю, что общий тренд вниз продолжится. На следующей неделе мы увидим цену за EURUSD 1.1570 и ниже.


 

Что следующая неделя нам готовит?  Кто-нибудь видит признаки окончания тренда вниз?

 
Vadim Zotov:

Что следующая неделя нам готовит?  Кто-нибудь видит признаки окончания тренда вниз?

я вижу признаки окончания отката..тренда вниз пока нет, по моему скромному мнению. Просто слишком длинный хвост вверх был, пока что все зачитаются под конец года

 
Uladzimir Izerski:

Держимся в рамках каналов.

https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-d1-forex-club-international.png

https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h4-forex-club-international.png

https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h1-forex-club-international.png

Классный индикатор, как называется?

:-) без обид,  индикатор очень похож на приборную панель в космическом корабле)

Файлы:
86152772.png  1296 kb
 
SEM:

Классный индикатор, как называется?

:-) без обид,  индикатор очень похож на приборную панель в космическом корабле)

До панели в космическом корабле далеко.) Просто сделан, что бы видеть всю нужную информацию.

Название ничего не даст, его нет нигде).

 
Uladzimir Izerski:

До панели в космическом корабле далеко.) Просто сделан, что бы видеть всю нужную информацию.

Название ничего не даст, его нет нигде).

Жалко, что нет в свободном доступе, хотел у себя реализовать часть панелей.

У меня относительно простой индикатор (в нижнем окне).


Файлы:
EURUSDM10.png  50 kb
EURUSDH1.png  53 kb
 
SEM:

Жалко, что нет в свободном доступе, хотел у себя реализовать часть панелей.

У меня относительно простой индикатор (в нижнем окне).



Осталось за малым, добавлять нужное с индикатора на панель. Только надо следить, что бы не тормозило систему.

 
Uladzimir Izerski:

Осталось за малым, добавлять нужное с индикатора на панель. Только надо следить, что бы не тормозило систему.

Чтобы не тормозило систему - это хорошо сказано)

Что-то вроде этого (всего 28 графиков)? :-)

 
SEM:

Чтобы не тормозило систему - это хорошо сказано)

Что-то вроде этого (всего 28 графиков)? :-)



Что бы не жрала ресурсы компа  и время выполнения программы.

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