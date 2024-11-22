Сигнал по EURUSD - страница 20
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Как видно из графика H4 EURUSD, прошлую неделю можно назвать флетовой неделей. Я предполагаю, что общий тренд вниз продолжится. На следующей неделе мы увидим цену за EURUSD 1.1570 и ниже.
Что следующая неделя нам готовит? Кто-нибудь видит признаки окончания тренда вниз?
Что следующая неделя нам готовит? Кто-нибудь видит признаки окончания тренда вниз?
я вижу признаки окончания отката..тренда вниз пока нет, по моему скромному мнению. Просто слишком длинный хвост вверх был, пока что все зачитаются под конец года
Держимся в границах каналов.
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-d1-forex-club-international.png
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h4-forex-club-international.png
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h1-forex-club-international.png
Держимся в рамках каналов.
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-d1-forex-club-international.png
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h4-forex-club-international.png
https://charts.mql5.com/16/682/eurusd-h1-forex-club-international.png
Классный индикатор, как называется?
:-) без обид, индикатор очень похож на приборную панель в космическом корабле)
Классный индикатор, как называется?
:-) без обид, индикатор очень похож на приборную панель в космическом корабле)
До панели в космическом корабле далеко.) Просто сделан, что бы видеть всю нужную информацию.
Название ничего не даст, его нет нигде).
До панели в космическом корабле далеко.) Просто сделан, что бы видеть всю нужную информацию.
Название ничего не даст, его нет нигде).
Жалко, что нет в свободном доступе, хотел у себя реализовать часть панелей.
У меня относительно простой индикатор (в нижнем окне).
Жалко, что нет в свободном доступе, хотел у себя реализовать часть панелей.
У меня относительно простой индикатор (в нижнем окне).
Осталось за малым, добавлять нужное с индикатора на панель. Только надо следить, что бы не тормозило систему.
Осталось за малым, добавлять нужное с индикатора на панель. Только надо следить, что бы не тормозило систему.
Чтобы не тормозило систему - это хорошо сказано)
Что-то вроде этого (всего 28 графиков)? :-)
Чтобы не тормозило систему - это хорошо сказано)
Что-то вроде этого (всего 28 графиков)? :-)
Что бы не жрала ресурсы компа и время выполнения программы.