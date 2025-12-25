Экономический календарь
Индекс потребительских цен Великобритании, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)
|Средняя
|4.1%
|4.2%
|
4.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.2%
|
4.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г (CPIH y/y) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в процентах в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оценивается корзина из товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. В отличии от традиционного индекса потребительских цен, в расчет данного индикатора включены расходы домохозяйств на содержание жилья. CPI — один из показателей потребительских настроений и инфляции в стране. Рост индекса потребительских цен может положительно отразиться на котировках фунта.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Великобритании, включая расходы домовладельцев на содержание жилья г/г (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
