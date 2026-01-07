캘린더섹션

경제 달력

국가

영국 소비자 물가지수 포함 소유자 점유자 주거비(CPIH) y/y (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)

국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
소스:
통계청 (Office for National Statistics)
분야:
가격
중간 4.1% 4.2%
4.1%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
4.2%
4.1%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

소유자 주거비용(CPIH) y/y를 포함한 소비자물가지수는 특정 달의 소비자 관점에서 전년도 같은 달에 비해 상품과 서비스의 가격이 변화한 것을 나타냅니다. 이 지수는 가계 지출에서 더 많은 부분을 차지하는 상품과 서비스 바스켓을 평가합니다. 소비자물가지수와 대조적으로, CPIH는 소유주들의 주거비용을 포함합니다. CPI는 소비자 심리와 국가 인플레이션의 핵심 척도 중 하나입니다. CPI 증가율은 파운드화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"영국 소비자 물가지수 포함 소유자 점유자 주거비(CPIH) y/y (United Kingdom Consumer Prices Index incl. Owner Occupiers’ Housing costs (CPIH) y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
9월 2025
4.1%
4.2%
4.1%
7월 2025
4.2%
3.9%
4.1%
6월 2025
4.1%
3.6%
4.0%
2월 2025
3.7%
3.5%
3.9%
12월 2024
3.5%
3.8%
3.5%
11월 2024
3.5%
3.2%
3.2%
9월 2024
2.6%
4.0%
3.1%
8월 2024
3.1%
3.1%
7월 2024
3.1%
2.8%
6월 2024
2.8%
2.8%
2.8%
5월 2024
2.8%
3.9%
3.0%
4월 2024
3.0%
3.8%
3월 2024
3.8%
3.7%
3.8%
2월 2024
3.8%
3.8%
4.2%
1월 2024
4.2%
3.6%
4.2%
12월 2023
4.2%
3.9%
4.2%
11월 2023
4.2%
4.6%
4.7%
10월 2023
4.7%
5.3%
6.3%
9월 2023
6.3%
5.4%
6.3%
8월 2023
6.3%
5.9%
6.4%
7월 2023
6.4%
6.6%
7.3%
6월 2023
7.3%
7.0%
7.9%
5월 2023
7.9%
7.4%
7.8%
4월 2023
7.8%
8.1%
8.9%
3월 2023
8.9%
8.3%
9.2%
2월 2023
9.2%
8.4%
8.8%
1월 2023
8.8%
8.9%
9.2%
12월 2022
9.2%
9.3%
9.3%
11월 2022
9.3%
9.4%
9.6%
10월 2022
9.6%
9.7%
8.8%
9월 2022
8.8%
9.5%
8.6%
8월 2022
8.6%
9.7%
8.8%
7월 2022
8.8%
9.1%
8.2%
6월 2022
8.2%
8.8%
7.9%
5월 2022
7.9%
7.6%
7.8%
4월 2022
7.8%
6.4%
6.2%
3월 2022
6.2%
5.9%
5.5%
2월 2022
5.5%
5.5%
4.9%
1월 2022
4.9%
5.3%
4.8%
12월 2021
4.8%
4.9%
4.6%
11월 2021
4.6%
3.9%
3.8%
10월 2021
3.8%
3.2%
2.9%
9월 2021
2.9%
3.0%
3.0%
8월 2021
3.0%
2.1%
2.1%
7월 2021
2.1%
2.8%
2.4%
6월 2021
2.4%
2.1%
2.1%
5월 2021
2.1%
1.3%
1.6%
4월 2021
1.6%
0.9%
1.0%
3월 2021
1.0%
0.5%
0.7%
2월 2021
0.7%
0.6%
0.9%
123
리포트 보내기

웹 사이트의 경제 일정 위젯

경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.

달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용

다운로드
MQL5 Algo Trading Community
위젯 유형
언어
컬러 테마
날짜 형식
크기
×
디스플레이 정보
기본 일정 기간
임베드 코드