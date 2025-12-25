КалендарьРазделы

Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций Великобритании (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис управления государственным долгом Великобритании (UK Debt Management Office)
Сектор:
Рынки
Низкая 4.093%
3.855%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
4.093%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций (5-Year Treasury Gilt Auction) отражает среднюю доходность по казначейским облигациям Gilt со сроком погашения 5 лет. Поскольку ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Великобритании, увеличение ставки может предшествовать экономическому росту, а ее уменьшение замедлению экономики страны.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций Великобритании (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4.093%
3.855%
3.855%
4.088%
4.088%
3.845%
3.845%
4.004%
4.004%
4.095%
4.095%
4.095%
4.095%
4.208%
4.208%
4.022%
4.022%
4.078%
4.078%
4.060%
4.060%
4.401%
4.401%
3.977%
3.977%
4.142%
4.142%
4.517%
4.517%
4.263%
4.263%
4.311%
4.311%
4.294%
4.294%
4.276%
4.276%
4.384%
4.384%
4.490%
4.490%
4.348%
4.348%
4.499%
4.499%
4.148%
4.148%
3.880%
3.880%
3.811%
3.811%
3.854%
3.854%
4.023%
4.023%
4.083%
4.083%
4.505%
4.505%
4.199%
4.199%
4.251%
4.251%
4.204%
4.204%
3.928%
3.928%
4.314%
4.314%
4.095%
4.095%
4.131%
4.131%
3.946%
3.946%
3.887%
3.887%
4.041%
4.041%
4.474%
4.474%
4.803%
4.803%
4.575%
4.575%
4.932%
4.932%
3.958%
3.958%
4.039%
4.039%
3.497%
3.497%
3.746%
3.746%
3.597%
3.597%
3.351%
3.351%
3.665%
