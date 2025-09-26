Calendrier économique
Vente aux Enchères de Gilt du Trésor à 5 ans au Royaume-Uni (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)
|Bas
|4.095%
|
4.208%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
4.095%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La vente aux enchères de Gilt du Trésor à 5 ans représente le rendement moyen des Gilt du Trésor émis par le gouvernement d’une durée de 5 ans. Le rendement calculé peut traduire l’état de la dette publique du Royaume-Uni et, par conséquent, sa hausse ou sa baisse peut précéder la croissance ou le ralentissement économique.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVente aux Enchères de Gilt du Trésor à 5 ans au Royaume-Uni (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)l’indicateur macroéconomique " « .).
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress