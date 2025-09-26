CalendrierSections

Vente aux Enchères de Gilt du Trésor à 5 ans au Royaume-Uni (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau de gestion de la dette du Royaume-Uni (UK Debt Management Office)
Secteur
Market
Bas 4.095%
4.208%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
4.095%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La vente aux enchères de Gilt du Trésor à 5 ans représente le rendement moyen des Gilt du Trésor émis par le gouvernement d’une durée de 5 ans. Le rendement calculé peut traduire l’état de la dette publique du Royaume-Uni et, par conséquent, sa hausse ou sa baisse peut précéder la croissance ou le ralentissement économique.

Dernières valeurs:

données réelles

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
4.095%
4.208%
4.208%
4.022%
4.022%
4.078%
4.078%
4.060%
4.060%
4.401%
4.401%
3.977%
3.977%
4.142%
4.142%
4.517%
4.517%
4.263%
4.263%
4.311%
4.311%
4.294%
4.294%
4.276%
4.276%
4.384%
4.384%
4.490%
4.490%
4.348%
4.348%
4.499%
4.499%
4.148%
4.148%
3.880%
3.880%
3.811%
3.811%
3.854%
3.854%
4.023%
4.023%
4.083%
4.083%
4.505%
4.505%
4.199%
4.199%
4.251%
4.251%
4.204%
4.204%
3.928%
3.928%
4.314%
4.314%
4.095%
4.095%
4.131%
4.131%
3.946%
3.946%
3.887%
3.887%
4.041%
4.041%
4.474%
4.474%
4.803%
4.803%
4.575%
4.575%
4.932%
4.932%
3.958%
3.958%
4.039%
4.039%
3.497%
3.497%
3.746%
3.746%
3.597%
3.597%
3.351%
3.351%
3.665%
3.665%
3.472%
3.472%
3.626%
3.626%
4.800%
4.800%
1.951%
1.951%
1.518%
1.518%
0.952%
