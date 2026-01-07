영국 국고 5년 길트 경매 (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)
국가:
영국
GBP, 파운드 스털링
분야:
시장
|낮음
|4.093%
|
3.855%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
4.093%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
5년 만기 국고 길트 경매는 5년 만기 국고 길트의 평균 수익률을 나타냅니다. 산출된 수익률은 영국의 정부 부채 상태를 반영할 수 있으며 따라서 증가 또는 감소가 경제성장 또는 둔화보다 선행될 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
"영국 국고 5년 길트 경매 (United Kingdom 5-Year Treasury Gilt Auction)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
4.093%
3.855%
3.855%
4.088%
4.088%
3.845%
3.845%
4.004%
4.004%
4.095%
4.095%
4.095%
4.095%
4.208%
4.208%
4.022%
4.022%
4.078%
4.078%
4.060%
4.060%
4.401%
4.401%
3.977%
3.977%
4.142%
4.142%
4.517%
4.517%
4.263%
4.263%
4.311%
4.311%
4.294%
4.294%
4.276%
4.276%
4.384%
4.384%
4.490%
4.490%
4.348%
4.348%
4.499%
4.499%
4.148%
4.148%
3.880%
3.880%
3.811%
3.811%
3.854%
3.854%
4.023%
4.023%
4.083%
4.083%
4.505%
4.505%
4.199%
4.199%
4.251%
4.251%
4.204%
4.204%
3.928%
3.928%
4.314%
4.314%
4.095%
4.095%
4.131%
4.131%
3.946%
3.946%
3.887%
3.887%
4.041%
4.041%
4.474%
4.474%
4.803%
4.803%
4.575%
4.575%
4.932%
4.932%
3.958%
3.958%
4.039%
4.039%
3.497%
3.497%
3.746%
3.746%
3.597%
3.597%
3.351%
3.351%
3.665%
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용