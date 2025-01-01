ONNXモデルの実行時に入力値と出力値を自動変換します

MQL5の現在のONNXバージョンは、入出力値のテンソルのみをサポートしています。テンソルは、次のデータ型の要素を含むデータ配列です。

ONNX型 対応するMQL5型 ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_UINT8 uchar ONNX_DATA_TYPE_INT8 char ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ushort ONNX_DATA_TYPE_INT16 short ONNX_DATA_TYPE_INT32 int ONNX_DATA_TYPE_INT64 long ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 — ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 uint ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ulong ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 — ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 — ONNX_DATA_TYPE_STRING —

配列、ベクトル、行列（これらをデータと呼びます）のみをONNXモデルに入出力値として供給できます。

パラメータ型がONNXモデルのパラメータ型と一致せず、OnnxRunが ONNX_NO_CONVERSIONフラグなしで呼び出された場合を指定すると、自動データ変換が適用されます。自動変換は、ONNXモデルを実行する前に、ユーザデータが関連する変換を使用してONNXテンソルにコピーされることを意味します。

ONNXモデルが自動変換なしで実行される場合、モデルは追加のコピーなしでデータを使用して計算されます。

重要：自動変換はオーバーフロー（切り捨て）を制御しないため、ONNXモデルに入力されるデータとデータ型を注意深く監視する必要があります。

自動変換は次のONNX型をサポートしています。

ONNX_DATA_TYPE_BOOL

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT8

ONNX_DATA_TYPE_INT8

ONNX_DATA_TYPE_UINT16

ONNX_DATA_TYPE_INT16

ONNX_DATA_TYPE_INT32

ONNX_DATA_TYPE_INT64

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE

ONNX_DATA_TYPE_UINT32

ONNX_DATA_TYPE_UINT64

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

次はサポ—トされていません。

ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_STRING

テンソル型別の自動変換ルール

MQL5型がモデルでサポートされる型のリストに含まれていない場合、ONNXモデルを実行するとERR_ONNX_NOT_SUPPORTEDエラー（エラーコード5802）が返されます。

注：自動変換中、color型はuintとして処理され、datetimeはlongとして処理されます。

入力値の自動変換

ONNX型（テンソル項目型） 自動変換でサポートされるMQL5型 ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool、char、uchar、short、ushort、int、color、uint、datetime、long、folat、double、complex 変換中、データ要素は0との単純な比較によって確認されます ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float、double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char、uchar、short、ushort、int、color、uint、datetime、long、ulong、float、double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

出力値の自動変換

ONNX型（テンソル項目型） 自動変換でサポートされるMQL5型 ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool、char、uchar、short、ushort、int、color、uint、datetime、long、folat、double、complex テンソル要素がゼロの場合、データ要素は0に設定されます。 それ以外の場合、値は1になります ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float、double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char、uchar、short、ushort、int、color、uint、datetime、long、ulong、float、double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT8 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT16 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_INT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT32 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT参照 ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

