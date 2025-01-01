Conversion automatique des valeurs d'entrée et de sortie lors de l'exécution de modèles ONNX

La version actuelle d'ONNX dans MQL5 ne prend en charge que les tenseurs pour les valeurs d'entrée/sortie. Les tenseurs sont des tableaux de données avec les éléments des types de données suivants :

Type ONNX Correspond au type MQL5 ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool ONNX_DATA_TYPE_FLOAT float ONNX_DATA_TYPE_UINT8 uchar ONNX_DATA_TYPE_INT8 char ONNX_DATA_TYPE_UINT16 ushort ONNX_DATA_TYPE_INT16 short ONNX_DATA_TYPE_INT32 int ONNX_DATA_TYPE_INT64 long ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 – ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE double ONNX_DATA_TYPE_UINT32 uint ONNX_DATA_TYPE_UINT64 ulong ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 – ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16 – ONNX_DATA_TYPE_STRING –

Seuls les tableaux, vecteurs et matrices (nous les appellerons Données) peuvent être alimentés dans les modèles ONNX en tant que valeurs d'entrée/sortie.

Si les types de paramètres ne correspondent pas au type de paramètre du modèle ONNX et que OnnxRun est appelé sans le flag ONNX_NO_CONVERSION, la conversion automatique des données sera appliquée. L'autoconversion implique qu'avant d'exécuter un modèle ONNX, les données de l'utilisateur seront copiées dans les tenseurs ONNX avec la conversion appropriée.

Lorsqu'un modèle ONNX est exécuté sans l'autoconversion, le modèle sera calculé à l'aide des Données sans aucune copie supplémentaire.

IMPORTANT ! L'autoconversion ne contrôle pas le débordement (troncature), vous devez donc surveiller attentivement les données et les types de données entrés dans le modèle ONNX.

La conversion automatique prend en charge les types ONNX suivants :

ONNX_DATA_TYPE_BOOL

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT8

ONNX_DATA_TYPE_INT8

ONNX_DATA_TYPE_UINT16

ONNX_DATA_TYPE_INT16

ONNX_DATA_TYPE_INT32

ONNX_DATA_TYPE_INT64

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE

ONNX_DATA_TYPE_UINT32

ONNX_DATA_TYPE_UINT64

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

Types non supportés :

ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_STRING

Règles d'Autoconversion par Types de Tensor

Si le type MQL5 n'est pas inclus dans la liste des types pris en charge par le modèle, l'exécution du modèle ONNX renverra l'erreur ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED (code d'erreur 5802).

Remarque : lors de la conversion automatique, le type color est traité comme uint, tandis que datetime est traité comme long .

Conversion automatique des valeurs d'entrée

Type ONNX (type d'élément tenseur) Type MQL5 pris en charge par la conversion automatique ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, folat, double, complex Lors de la conversion, les Données sont vérifiées par une simple comparaison avec 0 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float, double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT8 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT16 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT16 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT32 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT64 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT32 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT64 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

Autoconversion des valeurs de sortie

Type ONNX (type d'élément tenseur) Type MQL5 pris en charge par la conversion automatique ONNX_DATA_TYPE_BOOL bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, folat, double, complex Si l'élément tenseur est zéro, alors l'élément Data est mis à 0 ; sinon, la valeur est 1 ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16 float, double ONNX_DATA_TYPE_FLOAT char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double ONNX_DATA_TYPE_UINT8 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT8 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT16 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT16 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT32 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_INT64 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT32 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_UINT64 Voir ONNX_DATA_TYPE_FLOAT ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64 complex ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128 complex

Voir également

Conversion de Type