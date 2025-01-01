DocumentationSections
MQL5 ReferenceONNX modelsAutomatic data type conversion 

Autoconvert input and output values when running ONNX models

The current ONNX version in MQL5 supports only tensors for input/output values. Tensors are data arrays with the elements of the following data types:

ONNX type

Corresponds to MQL5 type

ONNX_DATA_TYPE_BOOL

bool

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

float

ONNX_DATA_TYPE_UINT8

uchar

ONNX_DATA_TYPE_INT8

char

ONNX_DATA_TYPE_UINT16

ushort

ONNX_DATA_TYPE_INT16

short

ONNX_DATA_TYPE_INT32

int

ONNX_DATA_TYPE_INT64

long

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE

double

ONNX_DATA_TYPE_UINT32

uint

ONNX_DATA_TYPE_UINT64

ulong

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

complex

ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16

ONNX_DATA_TYPE_STRING  

 

Only arrays, vectors and matrices (we will refer to them as the Data) can be fed into ONNX models as input/output values.

If the parameter types does not match the ONNX model's parameter type, and the OnnxRun is called without the ONNX_NO_CONVERSION flag specified, automatic data conversion will be applied. Autoconversion implies that before running an ONNX model, user Data will be copied into ONNX tensors with the relevant conversion.

When an ONNX model is run without the autoconversion, the model will be calculated using the Data without any additional copying.

IMPORTANT! Autoconversion does not control overflow (truncate), therefore you should carefully monitor the data and the data types input into the ONNX model.

Autoconversion supports the following ONNX types:

  • ONNX_DATA_TYPE_BOOL
  • ONNX_DATA_TYPE_FLOAT
  • ONNX_DATA_TYPE_UINT8
  • ONNX_DATA_TYPE_INT8
  • ONNX_DATA_TYPE_UINT16
  • ONNX_DATA_TYPE_INT16
  • ONNX_DATA_TYPE_INT32
  • ONNX_DATA_TYPE_INT64
  • ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16
  • ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE
  • ONNX_DATA_TYPE_UINT32
  • ONNX_DATA_TYPE_UINT64
  • ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64
  • ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

Unsupported types:

  • ONNX_DATA_TYPE_BFLOAT16
  • ONNX_DATA_TYPE_STRING

 

Autoconversion Rules by Tensor Types

If the MQL5 type is not included into the list of types supported by the model, running the ONNX model will return the ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED error (error code 5802).

Note: During autoconversion, the color type is processed as uint, while datetime is processed as long.

 

Autoconversion of input values

ONNX type (tensor item type)

MQL5 type supported by autoconversion

ONNX_DATA_TYPE_BOOL

bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long,  folat, double, complex

 

During conversion, Data elements are checked by a simple comparison against 0

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16

float, double

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double

ONNX_DATA_TYPE_UINT8

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT8

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT16

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT16

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT32

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT64

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT32

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT64

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64

complex

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

complex

 

Autoconversion of output values

ONNX type (tensor item type)

MQL5 type supported by autoconversion

ONNX_DATA_TYPE_BOOL

bool, char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long,  folat, double, complex

 

If the tensor element is zero, then the Data element is set to 0; otherwise, the value is 1

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT16

float, double

ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

char, uchar, short, ushort, int, color, uint, datetime, long, ulong, float, double

ONNX_DATA_TYPE_UINT8

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT8

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT16

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT16

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT32

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_INT64

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_DOUBLE

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT32

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_UINT64

See ONNX_DATA_TYPE_FLOAT

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX64

complex

ONNX_DATA_TYPE_COMPLEX128

complex

 

See also

Type Casting