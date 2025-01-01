#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- объявляем флаг пользовательского символа и проверяем наличие символа с указанным в SYMBOL_NAME именем

bool custom = false;

bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom);



//--- объявляем текст сообщения по умолчанию о ненайденном символе

string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols.", SYMBOL_NAME);



//--- если символ найден - создадим текст сообщения в зависимости от того, в каком списке найден символ

if(result)

{

//--- если это стандартный символ

if(!custom)

text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server.", SYMBOL_NAME);

//--- если это пользовательский символ

else

text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols.", SYMBOL_NAME);

}



//--- выводим сообщение о результате проверки в журнал

Print(text);

/*

результат для стандартного символа 'GBPUSD':

The 'GBPUSD' symbol is available on the server.



результат для пользовательского символа 'GBPUSDx':

The symbol 'GBPUSDx' was found in the list of custom symbols.



результат для отсутствующего символа 'GBPUSDn':

The symbol 'GBPUSDn' was not found among either the standard or custom symbols.

*/

}