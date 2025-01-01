ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Получение рыночной информацииSymbolExist 

SymbolExist

Проверяет наличие символа с указанным именем.

bool  SymbolExist(
   const string  name,    // имя символа
   bool&   is_custom      // признак пользовательского символа
   );

Параметры

name

[in]  Имя символа.

is_custom

[out]  Признак пользовательского символа, который выставляется при успешном выполнении. Если значение равно true, то найденный символ является пользовательским.

Возвращаемое значение

Возвращает false, если символ не найден ни среди стандартных, ни среди пользовательских символов.

Пример:

#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- объявляем флаг пользовательского символа и проверяем наличие символа с указанным в SYMBOL_NAME именем
   bool custom = false;
   bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAMEcustom);
   
//--- объявляем текст сообщения по умолчанию о ненайденном символе
   string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols."SYMBOL_NAME);
   
//--- если символ найден - создадим текст сообщения в зависимости от того, в каком списке найден символ
   if(result)
     {
      //--- если это стандартный символ
      if(!custom)
         text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server."SYMBOL_NAME);
      //--- если это пользовательский символ
      else
         text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols."SYMBOL_NAME);
     }
     
//--- выводим сообщение о результате проверки в журнал
   Print(text);
   /*
   результат для стандартного символа 'GBPUSD':
   The 'GBPUSDsymbol is available on the server.
   
   результат для пользовательского символа 'GBPUSDx':
   The symbol 'GBPUSDxwas found in the list of custom symbols.
   
   результат для отсутствующего символа 'GBPUSDn':
   The symbol 'GBPUSDnwas not found among either the standard or custom symbols.
   */
  }

