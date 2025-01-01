SymbolExist
Проверяет наличие символа с указанным именем.
|
bool SymbolExist(
const string name,
bool& is_custom
);
Параметры
name
[in] Имя символа.
is_custom
[out] Признак пользовательского символа, который выставляется при успешном выполнении. Если значение равно true, то найденный символ является пользовательским.
Возвращаемое значение
Пример:
|
#define SYMBOL_NAME "GBPUSDn"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- объявляем флаг пользовательского символа и проверяем наличие символа с указанным в SYMBOL_NAME именем
bool custom = false;
bool result = SymbolExist(SYMBOL_NAME, custom);
//--- объявляем текст сообщения по умолчанию о ненайденном символе
string text = StringFormat("The symbol '%s' was not found among either the standard or custom symbols.", SYMBOL_NAME);
//--- если символ найден - создадим текст сообщения в зависимости от того, в каком списке найден символ
if(result)
{
//--- если это стандартный символ
if(!custom)
text = StringFormat("The '%s' symbol is available on the server.", SYMBOL_NAME);
//--- если это пользовательский символ
else
text = StringFormat("The symbol '%s' was found in the list of custom symbols.", SYMBOL_NAME);
}
//--- выводим сообщение о результате проверки в журнал
Print(text);
/*
результат для стандартного символа 'GBPUSD':
The 'GBPUSD' symbol is available on the server.
результат для пользовательского символа 'GBPUSDx':
The symbol 'GBPUSDx' was found in the list of custom symbols.
результат для отсутствующего символа 'GBPUSDn':
The symbol 'GBPUSDn' was not found among either the standard or custom symbols.
*/
}
