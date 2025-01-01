Связь между свойствами индикатора и соответствующими функциями

Каждый пользовательский индикатор обладает множеством свойств, часть из которых является обязательной и всегда располагается в самом начале описания. Это свойства:

указание окна для отображения индикатора – indicator_separate_window или indicator_chart_window;

количество индикаторных буферов – indicator_buffers;

количество графических построений,которые выводит индикатора – indicator_plots.

Но есть и другая часть свойств, которые можно задавать как через директивы препроцессора, так и через функции для создания пользовательского индикатора. В таблице перечислены эти свойства и соответствующие им функции.

Директивы для свойства подокна индикатора Функции типа IndicatorSet...() Описание устанавливаемого свойства подокна indicator_height IndicatorSetInteger(INDICATOR_INDICATOR_HEIGHT, nHeight) Значение фиксированной высоты подокна indicator_minimum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MINIMUM, dMaxValue) Минимальное значение вертикальной оси indicator_maximum IndicatorSetDouble(INDICATOR_MAXIMUM, dMinValue) Максимальное значение вертикальной оси indicator_levelN IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, N-1, nLevelValue) Значение уровня номер N на вертикальной оси нет директивы препроцессора IndicatorSetString(INDICATOR_LEVELTEXT, N-1, sLevelName) Имя отображаемого уровня indicator_levelcolor IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR, N-1, nLevelColor) Цвет для отображения уровня номер N indicator_levelwidth IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, N-1, nLevelWidth) Толщина линии для отображения уровня номер N indicator_levelstyle IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, N-1, nLevelStyle) Стиль линии для отображения уровня номер N Директивы для свойства графических построений Функции типа PlotIndexSet...() Описание устанавливаемого свойства для графического построения indicator_labelN PlotIndexSetString(N-1,PLOT_LABEL,sLabel) Краткое наименование для графического построения номер N. Показывается в окне DataWindow и во всплывающей подсказке при наведении курсора на построение indicator_colorN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_COLOR, nColor) Цвет линии для графического построения номер N indicator_styleN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_STYLE, nType) Стиль линии для графического построения номер N indicator_typeN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_DRAW_TYPE, nType) Тип линии для графического построения номер N indicator_widthN PlotIndexSetInteger(N-1, PLOT_LINE_WIDTH, nWidth) Толщина линии для графического построения номер N Общие свойства индикатора Функции типа IndicatorSet...() Описание нет директивы препроцессора IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, sShortName) Устанавливает удобное короткое имя индикатора, которое будет отображаться в списке индикаторов (вызывается в терминале сочетанием Ctrl+I). нет директивы препроцессора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, nDigits) Устанавливает требуемую точность для отображения значений индикатора – количество знаков после десятичной точки нет директивы препроцессора IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, nLevels) Задает количество уровней на окне индикатора indicator_applied_price Функции нет, свойство устанавливается только директивой препроцессора. Тип цены по умолчанию, используемый для расчета значений индикатора. Указывается при необходимости только при использовании функции OnCalculate() первого вида. Значение свойства можно также задавать из диалога свойств индикатора на вкладке "Параметры" - "Применить к".

Необходимо отметить, что нумерация уровней и графических построений в терминах препроцессора начинается с единицы, в то время как нумерация тех же самых свойств при использовании функций начинается с нуля, то есть нужно указывать значение на 1 меньше, чем мы указали бы с использованием #property.

Есть несколько директив, для которых не существуют соответствующие функции:

Директива Описание indicator_chart_window Индикатор показывается в главном окне indicator_separate_window Индикатор показывается в отдельном подокне indicator_buffers Указывает количество требуемых индикаторных буферов indicator_plots Указывает количество графических построений в индикаторе

