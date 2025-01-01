Operador cíclico while

El operador while se compone de la expresión chequeada y el operador que tiene que ser ejecutado:

while(expresión)

operador;

Si la expresión es verdadera, entonces el operador se ejecuta hasta que la expresión se haga falsa. Si la expresión es falsa, entonces el control se pasa al siguiente operador. El valor de la expresión se define antes de que el operador sea ejecutado. Por tanto, si la expresión es falsa desde el principio, entonces el operador no será ejecutado en absoluto.

Nota

Si se supone procesar una gran cantidad de iteraciones en el ciclo, entonces se recomienda comprobar el hecho de finalización forzosa del programa por medio de la función IsStopped().

Ejemplo:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos