While 루프 연산자

while 연산자는 선택된 식과 연산자로 구성되며, 반드시 이행되어야 합니다:

while(expression)

연산자;

표현식이 참이면 표현식이 거짓이 될 때까지 연산자가 실행됩니다. 표현식이 false이면 컨트롤이 다음 연산자에게 전달됩니다. 연산자가 실행되기 전에 식 값이 정의됩니다. 따라서 식이 처음부터 false이면 연산자가 전혀 실행되지 않습니다.

참고

많은 반복이 루프에서 처리될 것으로 예상되는 경우 IsStopped() 함수를 사용하여 강제 프로그램 종료 사실을 확인하는 것이 좋습니다.

예제:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

더 보기

변수 초기화, 가시성 범위 및 변수 수명, 오브젝트 생성 및 삭제