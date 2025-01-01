MQL5 リファレンス言語基礎演算子while 反復演算子
- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 행렬 곱 연산자 @
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
While 루프 연산자
while 연산자는 선택된 식과 연산자로 구성되며, 반드시 이행되어야 합니다:
|
while(expression)
표현식이 참이면 표현식이 거짓이 될 때까지 연산자가 실행됩니다. 표현식이 false이면 컨트롤이 다음 연산자에게 전달됩니다. 연산자가 실행되기 전에 식 값이 정의됩니다. 따라서 식이 처음부터 false이면 연산자가 전혀 실행되지 않습니다.
참고
많은 반복이 루프에서 처리될 것으로 예상되는 경우 IsStopped() 함수를 사용하여 강제 프로그램 종료 사실을 확인하는 것이 좋습니다.
예제:
|
while(k<n && !IsStopped())
더 보기