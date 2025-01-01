- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
L'operatore while consiste di un operatore di espressione controllata e l'operatore che deve essere soddisfatto:
|
while(espressione)
Se l'espressione è vera, l'operatore viene eseguito finchè l'espressione non diventa falsa. Se l'espressione è falsa, il controllo viene passato al prossimo operatore. Il valore dell'espressione è definito prima che l'operatore venga eseguito. Pertanto, se l'espressione è falsa dall'inizio, l'operatore non verrà eseguito per niente.
Nota
Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().
Esempio:
|
while(k<n && !IsStopped())
