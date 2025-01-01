Operatore Cicico While

L'operatore while consiste di un operatore di espressione controllata e l'operatore che deve essere soddisfatto:

while(espressione)

operatore;

Se l'espressione è vera, l'operatore viene eseguito finchè l'espressione non diventa falsa. Se l'espressione è falsa, il controllo viene passato al prossimo operatore. Il valore dell'espressione è definito prima che l'operatore venga eseguito. Pertanto, se l'espressione è falsa dall'inizio, l'operatore non verrà eseguito per niente.

Nota

Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().

Esempio:

while(k<n && !IsStopped())

{

y=y*x;

k++;

}

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti