MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerDöngü Operatörü while
Döngü Operatörü while
while operatörü, kontrol edilmiş bir ifadeden ve çalıştırılması gereken bir operatörden meydana gelir:
|
while(ifade)
Eğer ifade doğruysa, operatör ifade yanlış olana kadar çalıştırılır. İfade yanlışsa kontrol bir sonraki operatöre geçirilir. İfade değeri operatör çalıştırılmadan belirlenir. Böylece, ifade en başında zaten yanlışsa, operatör hiç çalıştırılmamış olacaktır.
Not
Eğer döngü içinde büyük miktarda tekrar yapılması bekleniyorsa, zorla sonlandırma işlemi, IsStopped() fonksiyonu aracılığı ile kontrol edilebilir.
Örnek:
|
while(k<n && !IsStopped())
Ayrıca Bakınız
Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Yaratılması ve Silinmesi