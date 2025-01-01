Operatore Ciclico For

L'operatore si compone di tre espressioni ed un operatore eseguibile:

for(espressione1; espressione2; espressione3)

operatore;

Espressione1 descrive l'inizializzazione del ciclo. Espressione2 verifica le condizioni della terminazione del ciclo. Se è vera, il corpo del ciclo for viene eseguito. Il ciclo si ripete fino a quando expression2 diventa falsa. Se è false, il ciclo viene terminato, ed il controllo viene dato all'operatore successivo. Espressione3 viene calcolata dopo ogni iterazione.

L' operatore for è equivalente alla seguente successione di operatori:

espressione1;

while(Espressione2)

{

operatore;

espressione3

};

Una qualunque delle tre, o tutte e tre, le espressioni, possono essere assenti nell'operatore for, ma il punto e virgola (;) che le separa non deve essere omesso. Se espressione2 è omessa, è considerata sempre vero. L'operatore for(;;) è un loop continuo, equivalente all'operatore while(1). Ogni espressione 1 o 3 può essere costituita da diverse espressioni combinate tramite un operatore virgola ','.

Nota

Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().

Esempi:

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- Altro esempio

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- Terzo esempio

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti