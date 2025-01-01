- Operatore Composto
- Operatore Espressione
- Operatore Return
- Operatore Condizionale if-else
- Operatore Ternario ?:
- Operatore Switch
- Operatore Ciclico While
- Operatore Ciclico for
- Operatore Ciclico do while
- Operatore Break
- Operatore Continue
- Operatore prodotto di matrice @
- Operatore new di Creazione Oggetto
- Operatore Cancellatore Oggetto delete
Operatore Ciclico For
L'operatore si compone di tre espressioni ed un operatore eseguibile:
|
for(espressione1; espressione2; espressione3)
Espressione1 descrive l'inizializzazione del ciclo. Espressione2 verifica le condizioni della terminazione del ciclo. Se è vera, il corpo del ciclo for viene eseguito. Il ciclo si ripete fino a quando expression2 diventa falsa. Se è false, il ciclo viene terminato, ed il controllo viene dato all'operatore successivo. Espressione3 viene calcolata dopo ogni iterazione.
L' operatore for è equivalente alla seguente successione di operatori:
|
espressione1;
Una qualunque delle tre, o tutte e tre, le espressioni, possono essere assenti nell'operatore for, ma il punto e virgola (;) che le separa non deve essere omesso. Se espressione2 è omessa, è considerata sempre vero. L'operatore for(;;) è un loop continuo, equivalente all'operatore while(1). Ogni espressione 1 o 3 può essere costituita da diverse espressioni combinate tramite un operatore virgola ','.
Nota
Se si prevede che in un ciclo saranno trattate un gran numero di iterazioni, è consigliabile che si vada a verificare il fatto della terminazione forzata del programma utilizzando la funzioneIsStopped().
Esempi:
|
for(x=1;x<=7000; x++)
Vedi anche
Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti