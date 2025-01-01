- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 행렬 곱 연산자 @
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
For 루프 연산자
for 연산자는 세 표현식과 실행 연산자로 구성됩니다.
|
for(expression1; expression2; expression3)
표현식1은 루프 초기화를 설명합니다. 표현식2는 루프 종료의 조건을 확인합니다. true라면, 루프의 for 바디는 실행됩니다. 루프는 false가 될 때까지 표현식2를 반복합니다. false이면 루프가 종료되고 다음 연산자에게 제어가 제공됩니다. 표현식 3은 각 반복 후에 계산됩니다.
for 연산자는 다음과 같은 일련의 연산자와 동일합니다:
|
표현식1;
for 연산자에 세 식 중 하나 또는 세 식이 모두 없을 수 있지만 이를 구분하는 세미콜론(;)을 생략해서는 안 됩니다. 표현식 2를 생략하면 항상 참인 것으로 간주됩니다. for(;;) 연산자는 연속적 루프이며, while(1) 연산자와 동일합니다. 각 표현식 1 또는 3은 쉼표 연산자 ','에 의해 결합된 여러 표현식으로 구성될 수 있습니다.
참고
많은 반복이 루프에서 처리될 것으로 예상되는 경우 IsStopped() 함수를 사용하여 강제 프로그램 종료 사실을 확인하는 것이 좋습니다.
예제:
|
for(x=1;x<=7000; x++)
